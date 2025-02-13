Во Львове мужчина заплатит 17 тысяч гривен штрафа за то, что выдавал себя за сотрудника СБУ

Суд признал львовянина виновным в незаконном использовании признаков принадлежности к Службе безопасности Украины.

Иллюстративное фото из открытых источников

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Во Львове мужчина заплатит 17 тысяч гривен штрафа за то, что выдавал себя за военного Службы безопасности Украины. Постановление по делу №465/638/25 обнародовал Франковский районный суд Львова.

В материалах дела указывается, что утром 28 января 2025 года патрульные остановили автомобиль Mercedes-Benz GLE 250d возле McDonald's на Владимира Великого во Львове.

Водитель был одет в военную форму с опознавательными знаками СБУ и представился полицейским военнослужащим СБУ, показав удостоверение с надписью «Служба безопасности Украины» и вложенными пластиковыми карточками «Комитета по борьбе с коррупцией и организованной преступностью».

В отношении мужчины составил админпротокол по ч.1 ст.184-3 КУоАП из-за незаконного использования признаков принадлежности к СБУ. При рассмотрении дела львовянин признал свою вину и просил строго не наказывать. В постановлении не указаны причины поступка мужчины.

Суд исследовал все материалы, признав мужчину виновным в админправонарушении. Ему назначили наказание – 17 тысяч гривен штрафа. Постановление можно обжаловать.

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