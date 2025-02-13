У Миколаєві засудили 38-річного чоловіка, який вдарив та вкрав гроші у випадкового знайомого

Чоловік провину не визнав, але все одно отримав 8 років позбавлення волі.

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Центральний районний суд Миколаєва ухвалив вирок 38-річному місцевому мешканцю, обвинуваченому в пограбуванні знайомого. Про це повідомляє пресслужба суду.

З’ясовано, що наприкінці жовтня 2023 року, обвинувачений, перебуваючи у квітковому сквері, в районі перехрестя пр.Центральний та вул. 6-та Слобідська в Миколаєві, наніс удар ногою в область живота свого знайомого, від якого той впав на землю та долаючи його опір, дістав з кишені останнього гаманець, з якого вийняв 4500 гривень. Після цього він залишив місце вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні, чоловік провину не визнав, повідомив, що нікого не бив, хто наносив удари йому не відомо, місце вчинення кримінального правопорушення не залишав.

Допитаний потерпілий показав, що познайомився з обвинуваченим у кафе в районі Центрального ринку, коли збирався їхати, останній попросив його підвезти до вул. 6-та Слобідська. Там вони хотіли купити цигарки та продовжити вживати алкогольні напої. Проте згодом обвинувачений вдарив його в живіт та забрав гаманець.

Інші допитані свідки, які перебували неподалік, також повідомили, що обвинувачений наносив удари та забрав грошові кошти.

Провина останнього підтверджується також іншими дослідженими доказами.

Чоловіка визнали винуватим та призначили йому покарання у виді 8 років позбавлення волі.

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