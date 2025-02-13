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Від участі у нарадах з нацбезпеки усунули низку чиновників Мін'юсту США та ФБР, які працювали за різних адміністрацій

15:01, 13 лютого 2025
Мін'юст США та ФБР усунув чиновників від щоденних нарад щодо загроз національній безпеці – їм доручили займатися питаннями незаконної міграції.
Від участі у нарадах з нацбезпеки усунули низку чиновників Мін'юсту США та ФБР, які працювали за різних адміністрацій
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У Міністерстві юстиції США та ФБР відбулися кадрові перестановки, згідно з якими чиновників, які тривалий час брали участь у нарадах з національної безпеки, тепер відсторонено від них.

Так, щоранку о 9:45 високопосадовці ФБР та Міністерства юстиції зустрічалися, щоб обговорити найактуальніші загрози для країни та обмінятися оновленнями щодо найбільших федеральних розслідувань.

Ця зустріч проходила у захищеному приміщенні у штаб-квартирі Міністерства юстиції та вела свою історію протягом кількох президентських адміністрацій. Вона тривала і після інавгурації Президента США Дональда Трампа, але нещодавно багато чиновників, які пропрацювали довгі роки, були звільнені або переведені на інші посади і більше не беруть участь у цих нарадах.

Як повідомляє Washington Post, провідних заступників з питань національної безпеки в Мін'юсті було переведено з посад, що займалися роками, на ролі, пов'язані з міграційним контролем і «містами-притулками» мігрантів. Керівників кримінального та антитерористичного підрозділів ФБР було усунуто. Заступника у кримінальному відділі Мін'юсту, який займався міжнародними справами, також було переведено до підрозділу по містах-притулках, але вважав за краще піти у відставку.

Наприклад, прокурор національної безпеки почав відвідувати наради, коли тимчасово очолив підрозділ національної безпеки в останні дні адміністрації Байдена. Однак 10 лютого його було несподівано знято з посади і він повернувся до своєї колишньої ролі у відділі контролю за іноземними інвестиціями.

Офіційні особи адміністрації Трампа, які говорили на умовах анонімності, заявили, що мають достатньо кваліфікованих фахівців, щоб забезпечити безпеку країни, і звільнення високопосадовців не вплине на ефективність правоохоронних органів.

Наразі ранкові наради очолюють призначені Трампом чиновники, які, за словами кількох джерел, виявляють більше інтересу до питань міграційної політики — ключової теми для Трампа та нового генерального прокурора Пем Бонді.

Автор: Наталя Мамченко

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США Дональд Трамп

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Від участі у нарадах з нацбезпеки усунули низку чиновників Мін'юсту США та ФБР, які працювали за різних адміністрацій

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