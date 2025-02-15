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На Київщині на льоду водойми знайшли залишки БпЛА, фото

08:54, 15 лютого 2025
Він знаходився приблизно за 300 метрів від берега.
На Київщині на льоду водойми знайшли залишки БпЛА, фото
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У Київській області громадяни помітили підозрілий предмет на льоду водойми. Він знаходився приблизно за 300 метрів від берега. Про це повідомили у ДСНС.

Як вказується, на місце прибули водолази-сапери.

Виявилося, що це залишки безпілотного літального апарата «Гербера», які не становили небезпеки. Фахівці витягли їх на берег та передали відповідним спеціалістам для подальшого дослідження.

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ДСНС Київська область

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