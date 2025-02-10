Конфискация активов за серьезные нарушения санкций — в Офисе Президента объяснили суть законопроекта об ответственности за обход санкций

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский определил как безотлагательный законопроект №12406 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины и Закон Украины «О санкциях» по установлению ответственности за нарушение специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». В частности, нарушение или обход санкций будет наказываться до 10 лет лишения свободы.
Генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик объяснил, почему этот законопроект важен.
«Пока нормы национального законодательства фактически не содержат положений об ответственности лиц, в отношении которых применены санкции, или лиц, способствовавших их нарушению или обходу.
Законопроект предусматривает внесение комплексных изменений и наличие уголовной ответственности независимо от дополнительных признаков цели или имущественного ущерба как для общего (любое вменяемое лицо), так и для специального субъекта преступления (должностные лица (в том числе, занимающие ответственное или особо ответственное положение), лица, оказывающие публичные услуги)», отметил он.
Также законопроект предусматривает возможность конфискации активов за серьезные нарушения санкций, что будет служить пополнению государственного бюджета Украины и крайне важно в условиях вооруженной агрессии.
По словам Виктора Дубовика, законопроект инициирован во исполнение рекомендаций Директивы ЕС 2024/1226 «Об определении уголовных правонарушений и наказаний за нарушение ограничительных мер Союза и внесении изменений в Директиву (ЕС) 2018/1673», устанавливающих обязательство стран-членов Европейского Союза. уголовную ответственность за нарушение и обход санкций, за что предусмотреть строгие меры ответственности.
Ключевыми положениями проекта закона предусмотрено:
Законопроектом также предусмотрена норма об освобождении от уголовной ответственности в случае исполнения субъектом преступления определенных условий, однако это не будет исключать применения специальной конфискации.
Минимальным стоимостным порогом актива для криминализации нарушения является 100 НМДГ. Что касается товаров военного назначения и двойного использования, стоимостный порог не применяется.
приобретение заблокированных активов или совершение действий по их перемещению, преобразованию, сокрытию или маскировке;
доведение до банкротства, фиктивное банкротство субъекта хозяйственной деятельности, в отношении которого или относительно конечного бенефициарного собственника которого применена санкция в виде блокирования активов, или предоставление заведомо ложной информации о несостоятельности выполнить обязательства перед кредитором;
В настоящее время законопроект прорабатывается в комитете.
«Законодательством большинства стран – членов ЕС нарушение санкций признается уголовно наказуемым нарушением по отдельным статьям, при этом некоторые из них признают уголовным правонарушением не только умышленное, но и неосторожное нарушение санкций. Следовательно, ввиду статуса Украины как кандидата на вступление в Европейский Союз, предложенные проектом закона изменения будут дополнительно способствовать адаптации национального законодательства Украины к правовой системе ЕС», добавил Дубовик.
Автор: Наталя Мамченко
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