Конфискация активов за серьезные нарушения санкций — в Офисе Президента объяснили суть законопроекта об ответственности за обход санкций

Законопроект Президента предлагает определить, что понимается под обходом санкций и предусмотреть следующие его формы: приобретение заблокированных активов или совершение действий по их перемещению, преобразованию, сокрытию или маскировке.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский определил как безотлагательный законопроект №12406 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины и Закон Украины «О санкциях» по установлению ответственности за нарушение специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». В частности, нарушение или обход санкций будет наказываться до 10 лет лишения свободы.

Генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик объяснил, почему этот законопроект важен.

«Пока нормы национального законодательства фактически не содержат положений об ответственности лиц, в отношении которых применены санкции, или лиц, способствовавших их нарушению или обходу.

Законопроект предусматривает внесение комплексных изменений и наличие уголовной ответственности независимо от дополнительных признаков цели или имущественного ущерба как для общего (любое вменяемое лицо), так и для специального субъекта преступления (должностные лица (в том числе, занимающие ответственное или особо ответственное положение), лица, оказывающие публичные услуги)», отметил он.

Также законопроект предусматривает возможность конфискации активов за серьезные нарушения санкций, что будет служить пополнению государственного бюджета Украины и крайне важно в условиях вооруженной агрессии.

По словам Виктора Дубовика, законопроект инициирован во исполнение рекомендаций Директивы ЕС 2024/1226 «Об определении уголовных правонарушений и наказаний за нарушение ограничительных мер Союза и внесении изменений в Директиву (ЕС) 2018/1673», устанавливающих обязательство стран-членов Европейского Союза. уголовную ответственность за нарушение и обход санкций, за что предусмотреть строгие меры ответственности.

Ключевыми положениями проекта закона предусмотрено:

установить ответственность за преступления против основ национальной безопасности Украины – нарушение ограничительного мероприятия (санкции), а также умышленный обход санкций. Состав этого преступления сформулирован как формальный, то есть достаточно совершения деяния, а общественно опасные последствия находятся за пределами состава и не являются его обязательным признаком. Законопроект определяет такие преступления тяжкими и устанавливает ответственность, в зависимости от диспозиции новой статьи 114-3 УК Украины, от 37 850 000 до 189 250 000 грн. штрафа или лишения свободы на срок от 2 до 10 лет.

Законопроектом также предусмотрена норма об освобождении от уголовной ответственности в случае исполнения субъектом преступления определенных условий, однако это не будет исключать применения специальной конфискации.

определить условия, при которых нарушение санкций признается уголовно наказуемым;

Минимальным стоимостным порогом актива для криминализации нарушения является 100 НМДГ. Что касается товаров военного назначения и двойного использования, стоимостный порог не применяется.

отдельно установить ответственность за неисполнение или препятствие исполнению судебного решения о применении санкций;

не применять сроки давности привлечения к уголовной ответственности за нарушение или обход санкций и предусмотреть дополнительным наказанием запрещение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;

применять меры уголовно-правового характера к юридическим лицам (штраф, конфискация имущества, ликвидация юридического лица);

установить проведение специальной конфискации за совершенное преступление;

определить, что понимается под обходом санкций и предусмотреть следующие формы:

приобретение заблокированных активов или совершение действий по их перемещению, преобразованию, сокрытию или маскировке;

доведение до банкротства, фиктивное банкротство субъекта хозяйственной деятельности, в отношении которого или относительно конечного бенефициарного собственника которого применена санкция в виде блокирования активов, или предоставление заведомо ложной информации о несостоятельности выполнить обязательства перед кредитором;

предусмотреть, что сделка, совершенная с нарушением Закона «О санкциях» ничтожна.

В настоящее время законопроект прорабатывается в комитете.

«Законодательством большинства стран – членов ЕС нарушение санкций признается уголовно наказуемым нарушением по отдельным статьям, при этом некоторые из них признают уголовным правонарушением не только умышленное, но и неосторожное нарушение санкций. Следовательно, ввиду статуса Украины как кандидата на вступление в Европейский Союз, предложенные проектом закона изменения будут дополнительно способствовать адаптации национального законодательства Украины к правовой системе ЕС», добавил Дубовик.

Автор: Наталя Мамченко

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