Конфіскація активів за серйозні порушення санкцій — в Офісі Президента пояснили суть законопроекту про відповідальність за обхід санкцій

Законопроект Президента пропонує визначити, що розуміється під обходом санкцій та передбачити такі його форми: набуття заблокованих активів або вчинення дій щодо їх переміщення, перетворення, приховування чи маскування.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент Володимир Зеленський визначив як невідкладний законопроект №12406 «Про внесення змін до Кримінального кодексу України і Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про санкції» щодо встановлення відповідальності за порушення спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Зокрема, порушення чи обхід санкцій буде каратися до 10 років позбавлення волі.

Генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик пояснив, чому цей законопроект є важливим.

«Наразі норми національного законодавства фактично не містять положень про відповідальність осіб, щодо яких застосовані санкції, або осіб, які сприяли їх порушенню чи обходу.

Законопроект передбачає внесення комплексних змін та наявність кримінальної відповідальності незалежно від додаткових ознак мети чи майнової шкоди як для загального (будь-яка осудна особа), так і для спеціального суб'єкта злочину (службові особи (у тому числі, які займають відповідальне чи особливо відповідальне становище), особи які надають публічні послуги)», зазначив він.

Також законопроект передбачає можливість конфіскації активів за серйозні порушення санкцій, що слугуватиме поповненню державного бюджету України та є вкрай важливим в умовах збройної агресії.

За словами Віктора Дубовика, законопроект ініційовано на виконання рекомендацій Директиви ЄС 2024/1226 «Про визначення кримінальних правопорушень і покарань за порушення обмежувальних заходів Союзу та внесення змін до Директиви (ЄС) 2018/1673», які встановлюють зобов’язання країн-членів Європейського Союзу протягом 1 року впровадити у своє національне законодавство кримінальну відповідальність за порушення та обхід санкцій, за що передбачити суворі заходи відповідальності.

Ключовими положеннями проекту закону передбачено:

встановити відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України – порушення обмежувального заходу (санкції), а також умисний обхід санкцій. Склад цього злочину сформульовано як формальний, тобто достатньо вчинення діяння, а суспільно небезпечні наслідки знаходяться за межами складу, і не є його обов’язковою ознакою. Законопроект визначає такі злочини тяжкими та встановлює відповідальність, в залежності від диспозиції нової статті 114-3 КК України, від 37 850 000 до 189 250 000 грн штрафу або позбавлення волі на строк від 2 до 10 років.

Законопроектом також передбачено норму про звільнення від кримінальної відповідальності у разі виконання суб’єктом злочину певних умов, однак, це не виключатиме застосування спеціальної конфіскації.

визначити умови, за яких порушення санкцій визнається кримінально караним;

Мінімальним вартісним порогом активу для криміналізації порушення є 100 НМДГ. Щодо товарів військового призначення та подвійного використання вартісний поріг не застосовується.

окремо встановити відповідальність за невиконання або перешкоджання виконанню судового рішення про застосування санкцій;

не застосовувати строки давності притягнення до кримінальної відповідальності за порушення або обхід санкцій та передбачити додатковим покаранням заборону права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

застосовувати заходи кримінально-правового характеру до юридичних осіб (штраф, конфіскація майна, ліквідація юридичної особи);

встановити проведення спеціальної конфіскації за вчинений злочин;

визначити, що розуміється під обходом санкцій та передбачити такі його форми:

набуття заблокованих активів або вчинення дій щодо їх переміщення, перетворення, приховування чи маскування;

доведення до банкрутства, фіктивне банкрутство суб’єкта господарської діяльності, щодо якого чи щодо кінцевого бенефіціарного власника якого застосовано санкцію у виді блокування активів, або подання завідомо неправдивої інформації про неспроможність виконати зобов'язання перед кредитором;

передбачити, що правочин, вчинений з порушенням Закону «Про санкції» є нікчемним.

Наразі законопроект опрацьовується в комітеті.

«Законодавством більшості країн – членів ЄС порушення санкцій визнається кримінально караним порушенням за окремими статтями, при цьому деякі з них визнають кримінальним правопорушенням не лише умисне, а й необережне порушення санкцій. Отже, зважаючи на статус України як кандидата на вступ до Європейського Союзу, запропоновані проектом закону зміни додатково сприятимуть адаптації національного законодавства України до правової системи ЄС», додав Дубовик.

Автор: Наталя Мамченко

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