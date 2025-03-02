Зеленський прибув на саміт щодо України у Лондоні, відео

У Лондоні проходить Європейський оборонний саміт.

Фото: Суспільне

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Президент України Володимир Зеленський 2 березня прибув до Ланкастер-хаусу, де проходитиме Європейський оборонний саміт щодо України. Там його зустрів британський прем'єр Кір Стармер.

До Ланкастер-хаусу вже прибула велика кількість європейських лідерів.

Зокрема, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, генсек НАТО Марк Рютте та прем'єр Польщі Дональд Туск, голова Європейської комісії Урсула Фон дер Ляйєн та інші.

На саміті Зеленський зустрінеться з європейськими лідерами, щоб спланувати подальші кроки щодо підтримки України. Планується обговорення військової допомоги Україні та економічний тиск на РФ.

Також політики обговорять довготривалу угоду про безпеку та мир та наступні кроки щодо «сильних» гарантій безпеки.

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