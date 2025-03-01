Оприлюднили повне відео інтерв’ю Зеленського американському каналу Fox News

В інтервʼю Глава держави говорив про партнерство із США, зустріч і відносини з президентом США Президентом Трампом.

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», 28 лютого президент США Дональд Трамп поспілкувався з Президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. Під час зустрічі між ними зав’язалася певна суперечка стосовно того, коли та за яких умов має бути припинено вогонь.

Згодом Зеленський дав ексклюзивне інтерв'ю для американського каналу Fox News.

В інтервʼю Глава держави говорив про партнерство із США, зустріч і відносини з президентом США Президентом Трампом, допомогу, яку Америка надала українському народові, бажання України завершити цю війну справедливим миром.

Також Зеленський підкреслив важливість сильних гарантій безпеки для України, щоб Росія не змогла повернутися з агресією.

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