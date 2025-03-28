З 1 квітня право на відстрочку скасовується — як перебронювати працівників за новими критеріями

З 1 квітня в Україні скасовується «старе» бронювання, тож військовозобов’язані без перебронювання втратять відстрочку.

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В Україні з 1 квітня втратять право на відстрочку від мобілізації військовозобов'язані українці, яких не перебронювали роботодавці.

Так, 31 березня є останнім днем дії «старого» бронювання. Всі підприємства, які отримали критичність за новими критеріями, можуть провести процедуру перебронювання, не чекаючи закінчення цього строку. Подати списки на бронювання роботодавець може онлайн на порталі «Дія».

Видання «Ми – Україна» роз’яснило, як здійснюється бронювання та перебронювання працівників за оновленими правилами.

Який строк перебронювання та бронювання?

З 1 грудня порядки бронювання працівників та визначення підприємств критично важливими виклали в новій редакції.

Органи влади та адміністрації зобов'язали ухвалити нові галузеві та регіональні критерії критичності підприємств. Самі підприємства зобов'язали бронювати працівників лише через «Дію».

Строк дії відстрочок, виданих до 1 грудня 2024 р. і чинних на цю дату, продовжили спочатку до 28 лютого, а потім до 31 березня 2025 р.

Стандартний термін бронювання в «Дії»– 72 години для переведення заброньованих працівників на спеціальний військовий облік. 18 січня запровадили «швидке бронювання» для критичних підприємств, тобто без урахування цих строків. Спочатку воно діяло до 1 березня, а потім його продовжили до 1 квітня. Тобто з початку наступного місяця при бронюванні діятиме стандартний строк – 72 години, протягом якого працівники в разі перебронювання не матимуть відстрочки.

Який строк дії броні?

Відстрочки, які оформлені за оновленим порядком 76 після 1 грудня, діють на строк, який залежить від того, який статус у підприємства:

до 12 місяців – працівників підприємств, установ, організацій, які визнані критично важливими для економіки чи життєдіяльності в особливий період, працівники операторів протимінної діяльності;

на строк дії договору чи контракту – працівників підприємств, критично важливих для забезпечення ЗСУ, спецустанов ООН, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій та установ, членом яких є Україна відповідно до міжнародних договорів;

на строк проведення мобілізації – працівників та службовців органів держвлади, держорганів, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів.

Окрім порядку бронювання №76, є ще один – №45, за переліком посад і професій в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення). Він для службового користування, його немає у відкритому доступі.

У листі Мінекономіки від 21 березня вказано, що відстрочки за порядком №45 діють на той строк, на який надані. Якщо їх надали до 1 грудня 2024 р., то перебронювати працівників не треба.

Проте начальник відділу військового обліку та бронювання сектору мобілізаційно-оборонної роботи Миколаївського обласного ТЦК та СП підполковник Олег Чуб сказав, що у порядку №45 відбулися зміни.

«Документальне оформлення бронювання військовозобов'язаних здійснюється лише тоді, коли підприємство почало виконувати мобілізаційне завдання, - зазначив Чуб, - Тобто якщо підприємство не почало виконання мобілізаційного завдання, документальне оформлення бронювання не здійснюється і працівники таких підприємств на спеціальний облік не переводяться».

Як підприємство оформлює статус критичного?

З 1 грудня 2024 р. бронюють та перебронюють своїх працівників лише засобами порталу «Дія». Щоб стати критичним для економіки, підприємство має відповідати двом обов'язковим критеріям та ще мінімум одному з вказаних у порядку №76.

Обов'язкові критерії. Їх два – розмір середньої зарплати на підприємстві не нижче 20 000 грн (два з половиною розміри мінімальної зарплати) та відсутність боргів зі сплати податків та ЄСВ.

Щодо розрахунку середньої зарплати на підприємстві спочатку хотіли брати до уваги останній календарний квартал, але з 5 березня рахують за останній календарний місяць.

В Мінекономіки у листі рекомендували такий спосіб підрахунку середньої ЗП: суму нарахованої ЗП, оплати перших п'яти днів непрацездатності, допомоги по тимчасовій непрацездатності треба поділити на кількість застрахованих працівників.

Вимога про середню зарплату 20 000 грн за останній місяць не стосується:

державних та комунальних підприємств;

господарських товариств, більше 50% акцій яких у державній чи комунальній власності, державних та комунальних господарських товариств;

операторів газорозподільних систем, які виконують критично важливі функції.

Критерії критичності підприємства на вибір:

сплата податків протягом року на суму понад 1,5 млн євро;

сума надходжень в інвалюті протягом року понад 32 млн євро;

присутність в переліку стратегічних об'єктів держвласності;

резидентство Дія. Сіті;

мобільний оператор з чистим доходом понад 200 млн грн або оператор фіксованого зв'язку із доходом понад 20 млн грн;

важливе значення для економіки та потреб тергромади – відповідність галузевим чи регіональним критеріям.

З 31 березня статус критичності, якщо його оформлювали за старими галузевими та регіональними критеріями, анулюють і не буде можливості забронювати та перебронювати працівників. Щоб його підтвердити, треба звернутися до профільного міністерства чи держоргана або до обладміністрації. Вони до 31 березня мали оновити та оновили критерії.

Як пояснили у Мінекономіки, підприємству, щоб отримати статус, треба:

визначити профільний орган;

подати туди документи – фінансові звіти, довідки про зарплату та податкову дисципліну;

подати заявку та чекати на рішення, яке за порядком мають ухвалити у строк до 10 робочих днів.

Профільний орган має внести підприємство до єдиного переліку, який веде Мінекономіки, і це дає можливість бронювати працівників. Після оновлення підприємствам, як пояснили "Дії", треба перевірити, чи в перелік внесли актуальні реквізити наказу про критичність за новими критеріями. Це можна зробити на порталі "Дія" на першому ж етапі оформлення броні: будуть дані про компанію та статус її критичності.

Перебронювання та бронювання тільки в «Дії»

Перебронювання. Оскільки до 31 березня чинною є бронь, надана за старими правилами, спочатку її треба анулювати. До 5 березня анулювати відстрочки можна було раз на місяць, але з цієї дати – кожні 5 днів. Тобто кожні п'ять днів критично важливе підприємство може перебронювати працівників.

Що анулювати бронь, треба:

авторизуватися в "Дії" з електронним підписом юрособи;

подати заяву з даними працівників, яким треба анулювати бронь;

підписати заяву та чекати на сповіщення про статус.

Після ануляції, треба бронювати працівників знову.

Бронювання:

авторизація на порталі "Дія" за допомогою підпису;

обрати опцію "Подати заяву" в розділах "Бізнесу" та "Бронювання";

вказати дані про працівників, які підлягають бронюванню;

перевірити заяву та поставити електронний підпис.

Далі треба чекати на обробку заяви. Термін переведення заброньованих працівників на спецоблік з 1 квітня становить 72 години. Без урахування цього строку переводитимуть на спецоблік заброньованих в державних органах, Національній поліції, НАБУ, ДБР, органах прокуратури, БЕБ, ДСНС, кримінально-виконавчій службі, Службі судової охорони, судах, установах системи правосуддя, органах досудового розслідування, на штатних посадах патронатних служб.

Скільки працівників можна забронювати?

Всіх військовозобов'язаних бронюють у таких випадках:

держпосадовці категорії "А";

штатні працівники патронатних служб;

держпосадовці категорії "Б", які тимчасово виконують обов'язки за вакантною посадою категорії "А";

голови обласних, районних рад, сільські, селищні, міські голови;

кінцеві бенефіціарні власники критичних підприємства, які не є їхніми працівниками;

члени наглядових рад стратегічних об'єктів з доходом чи вартістю чистих активів понад 200 млн грн на рік. Або якщо це особливо важливе для економіки підприємство з активами понад 2 млрд грн чи доходом понад 1,5 млрд грн;

працівники критично важливих підприємств у сфері ОПК за визначенням Мінстратегпрому;

працівники спецустанов ООН, дипустанов в Україні, представництв міжнародних організацій, які критично важливі, міжнародних судових органів, міжнародних та неурядових організацій та установ, створених за міжнародними договорами;

працівники критично важливих установ у складі яких є штатні збірні команди з переліку Мінмолодьспорту;

працівники критично важливих установ ПЕК та їхніх підрядників, які працюють на безперебійну роботу об'єднаної енергетичної системи та ГТС з переліку Міненерго;

працівники комунікаційних критично важливих підприємств та підприємств у сфері цифровізації, визначених Мінцифри, склад аварійно-відновлювальних бригад, які відновлюють комунікації під час знеструмлень в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях та у Києві;

будівельні бригади провайдерів, які встановлюють xPON-мережі та запланували будівництва щонайменше на календарний рік, операторів, які будують енергостійкі мережі на автошляхах і національних дорогах. Цю категорію додали з 6 березня;

протезисти-ортезисти, техніки-протезисти-ортезисти, інженери-технологи-протезисти, інженери-протезисти, механіки протезно-ортопедичних виробів, якщо протягом останніх трьох місяців виконували не менше 50% норми робочого часу;

священники за переліком посад, затвердженим Держслужбою з етнополітики та свободи совісті. Цей пункт додали 28 грудня минулого року;

медики державних та комунальних медзакладів, закладів та установ судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, якщо це основна робота. Пункт чинний з 18 січня;

прокурори САП. Пункт також чинний з 18 січня.

50% військовозобов'язаних бронюють, якщо вони:

держслужбовці категорій "Б", "В";

правоохоронці;

працівники органів місцевого самоврядування;

працівники критично важливих підприємств;

працівники постійних представництв іноземних компаній та організацій (крім іноземних медіа). В іноземних медіа, якщо кількість військовозобов'язаних менше 15, тоді бронюють усіх, якщо більше 15, тоді 15 військовозобов'язаних та ще не більше половини від кількості, яка перевищує 15 осіб;

працівників Товариства Червоного Хреста України та інших гуманітарних неурядових установ, які втілюють проєкти за іноземні кошти.

В окремих випадках квоту можуть збільшити.

Проте окрім квот на бронювання, треба враховувати, яких саме працівників взагалі треба включати у списки військовозобов'язаних, щоб вирахувати ліміт, та яких працівників взагалі можна бронювати.

Яких працівників можна забронювати?

Списки військовозобов'язаних. В списках військовозобов'язаних не враховують:

жінок, які є військовозобов'язаними;

держпосадовців категорії "А";

штатних працівників патронатних служб;

держпосадовців категорії "Б", які тимчасово виконують обов'язки за вакантною посадою категорії "А";

голів обласних, районних рад, сільських, селищних, міських голів;

кінцевих бенефіціарних власників критичних підприємства, які не є їхніми працівниками;

Також у списки не включають:

призовників;

виключених з військового обліку;

тих, то не підлягає призову під час мобілізації – має право на відстрочку за ст. 23 закону про мобпідготовку та мобілізацію.

З 5 березня до списків військовозобов'язаних мають враховувати тих працівників, яких мобілізували після 18 травня 2024 року.

Кого можна забронювати? Бронюють військовозобов'язаних незалежно від військового звання, віку, військово-облікової спеціальності, як пояснили у Міноборони, навіть якщо ВОС дефіцитна. Але й до них висувають вимоги.

Зарплата. ЗП 20 000 грн має бути нарахована військовозобов'язаному протягом дії відстрочки. Подаючи заяву в "Дії" треба задекларувати, що надалі зарплата буде саме такою.

Облік. Для автоматичного бронювання, а лиш таке передбачене, працівник має одночасно: перебувати на військовому обліку, мати уточнені персональні дані, навіть якщо несвоєчасно, бути у трудових відносинах (договір або контракт) з роботодавцем, не бути у розшуку ТЦК.

Непрацевлаштованого працівника чи того, якого немає в реєстрі "Оберіг" забронювати не вийде. Якщо ж і працевлаштований, і на обліку стоїть, а при поданні списків працівника в переліку на бронювання немає, можна заповнити форму про проблему. В Мінцифри будуть перевіряти дані разом із Пенсійним фондом щодо працевлаштування та в реєстрі військовозобов'язаних. Про результати обіцяють відповісти в електронному листі.

У заброньованого відстрочка має відобразитися у Резерв+ та не передбачено окреме її оформлення у ТЦК.

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