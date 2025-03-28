З 1 квітня право на відстрочку скасовується — як перебронювати працівників за новими критеріями

В Україні з 1 квітня втратять право на відстрочку від мобілізації військовозобов'язані українці, яких не перебронювали роботодавці.
Так, 31 березня є останнім днем дії «старого» бронювання. Всі підприємства, які отримали критичність за новими критеріями, можуть провести процедуру перебронювання, не чекаючи закінчення цього строку. Подати списки на бронювання роботодавець може онлайн на порталі «Дія».
Видання «Ми – Україна» роз’яснило, як здійснюється бронювання та перебронювання працівників за оновленими правилами.
Який строк перебронювання та бронювання?
З 1 грудня порядки бронювання працівників та визначення підприємств критично важливими виклали в новій редакції.
Органи влади та адміністрації зобов'язали ухвалити нові галузеві та регіональні критерії критичності підприємств. Самі підприємства зобов'язали бронювати працівників лише через «Дію».
Строк дії відстрочок, виданих до 1 грудня 2024 р. і чинних на цю дату, продовжили спочатку до 28 лютого, а потім до 31 березня 2025 р.
Стандартний термін бронювання в «Дії»– 72 години для переведення заброньованих працівників на спеціальний військовий облік. 18 січня запровадили «швидке бронювання» для критичних підприємств, тобто без урахування цих строків. Спочатку воно діяло до 1 березня, а потім його продовжили до 1 квітня. Тобто з початку наступного місяця при бронюванні діятиме стандартний строк – 72 години, протягом якого працівники в разі перебронювання не матимуть відстрочки.
Який строк дії броні?
Відстрочки, які оформлені за оновленим порядком 76 після 1 грудня, діють на строк, який залежить від того, який статус у підприємства:
Окрім порядку бронювання №76, є ще один – №45, за переліком посад і професій в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення). Він для службового користування, його немає у відкритому доступі.
У листі Мінекономіки від 21 березня вказано, що відстрочки за порядком №45 діють на той строк, на який надані. Якщо їх надали до 1 грудня 2024 р., то перебронювати працівників не треба.
Проте начальник відділу військового обліку та бронювання сектору мобілізаційно-оборонної роботи Миколаївського обласного ТЦК та СП підполковник Олег Чуб сказав, що у порядку №45 відбулися зміни.
«Документальне оформлення бронювання військовозобов'язаних здійснюється лише тоді, коли підприємство почало виконувати мобілізаційне завдання, - зазначив Чуб, - Тобто якщо підприємство не почало виконання мобілізаційного завдання, документальне оформлення бронювання не здійснюється і працівники таких підприємств на спеціальний облік не переводяться».
Як підприємство оформлює статус критичного?
З 1 грудня 2024 р. бронюють та перебронюють своїх працівників лише засобами порталу «Дія». Щоб стати критичним для економіки, підприємство має відповідати двом обов'язковим критеріям та ще мінімум одному з вказаних у порядку №76.
Обов'язкові критерії. Їх два – розмір середньої зарплати на підприємстві не нижче 20 000 грн (два з половиною розміри мінімальної зарплати) та відсутність боргів зі сплати податків та ЄСВ.
Щодо розрахунку середньої зарплати на підприємстві спочатку хотіли брати до уваги останній календарний квартал, але з 5 березня рахують за останній календарний місяць.
В Мінекономіки у листі рекомендували такий спосіб підрахунку середньої ЗП: суму нарахованої ЗП, оплати перших п'яти днів непрацездатності, допомоги по тимчасовій непрацездатності треба поділити на кількість застрахованих працівників.
Вимога про середню зарплату 20 000 грн за останній місяць не стосується:
Критерії критичності підприємства на вибір:
З 31 березня статус критичності, якщо його оформлювали за старими галузевими та регіональними критеріями, анулюють і не буде можливості забронювати та перебронювати працівників. Щоб його підтвердити, треба звернутися до профільного міністерства чи держоргана або до обладміністрації. Вони до 31 березня мали оновити та оновили критерії.
Як пояснили у Мінекономіки, підприємству, щоб отримати статус, треба:
Профільний орган має внести підприємство до єдиного переліку, який веде Мінекономіки, і це дає можливість бронювати працівників. Після оновлення підприємствам, як пояснили "Дії", треба перевірити, чи в перелік внесли актуальні реквізити наказу про критичність за новими критеріями. Це можна зробити на порталі "Дія" на першому ж етапі оформлення броні: будуть дані про компанію та статус її критичності.
Перебронювання та бронювання тільки в «Дії»
Перебронювання. Оскільки до 31 березня чинною є бронь, надана за старими правилами, спочатку її треба анулювати. До 5 березня анулювати відстрочки можна було раз на місяць, але з цієї дати – кожні 5 днів. Тобто кожні п'ять днів критично важливе підприємство може перебронювати працівників.
Що анулювати бронь, треба:
Після ануляції, треба бронювати працівників знову.
Бронювання:
Далі треба чекати на обробку заяви. Термін переведення заброньованих працівників на спецоблік з 1 квітня становить 72 години. Без урахування цього строку переводитимуть на спецоблік заброньованих в державних органах, Національній поліції, НАБУ, ДБР, органах прокуратури, БЕБ, ДСНС, кримінально-виконавчій службі, Службі судової охорони, судах, установах системи правосуддя, органах досудового розслідування, на штатних посадах патронатних служб.
Скільки працівників можна забронювати?
Всіх військовозобов'язаних бронюють у таких випадках:
50% військовозобов'язаних бронюють, якщо вони:
В окремих випадках квоту можуть збільшити.
Проте окрім квот на бронювання, треба враховувати, яких саме працівників взагалі треба включати у списки військовозобов'язаних, щоб вирахувати ліміт, та яких працівників взагалі можна бронювати.
Яких працівників можна забронювати?
Списки військовозобов'язаних. В списках військовозобов'язаних не враховують:
Також у списки не включають:
З 5 березня до списків військовозобов'язаних мають враховувати тих працівників, яких мобілізували після 18 травня 2024 року.
Кого можна забронювати? Бронюють військовозобов'язаних незалежно від військового звання, віку, військово-облікової спеціальності, як пояснили у Міноборони, навіть якщо ВОС дефіцитна. Але й до них висувають вимоги.
Зарплата. ЗП 20 000 грн має бути нарахована військовозобов'язаному протягом дії відстрочки. Подаючи заяву в "Дії" треба задекларувати, що надалі зарплата буде саме такою.
Облік. Для автоматичного бронювання, а лиш таке передбачене, працівник має одночасно: перебувати на військовому обліку, мати уточнені персональні дані, навіть якщо несвоєчасно, бути у трудових відносинах (договір або контракт) з роботодавцем, не бути у розшуку ТЦК.
Непрацевлаштованого працівника чи того, якого немає в реєстрі "Оберіг" забронювати не вийде. Якщо ж і працевлаштований, і на обліку стоїть, а при поданні списків працівника в переліку на бронювання немає, можна заповнити форму про проблему. В Мінцифри будуть перевіряти дані разом із Пенсійним фондом щодо працевлаштування та в реєстрі військовозобов'язаних. Про результати обіцяють відповісти в електронному листі.
У заброньованого відстрочка має відобразитися у Резерв+ та не передбачено окреме її оформлення у ТЦК.
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