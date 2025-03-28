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ChatGPT, Gemini, Claude – хто і як використовує ваші дані

21:42, 28 березня 2025
Дослідження: 30% популярних чат-ботів передають дані третім сторонам.
ChatGPT, Gemini, Claude – хто і як використовує ваші дані
Фото: Writingmate.ai
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Компанія Surfshark провела аналіз політик конфіденційності популярних чатботів в Apple App Store. Дослідження показало, що 30% з них діляться даними з третіми сторонами, а 40% – збирають інформацію про геолокацію користувача. Про це пише Visual Capitalist.

Які чат-боти збирають найбільше інформації

Попри конкуренцію, ChatGPT залишається лідером серед ШІ-інструментів із понад 200 млн активних користувачів щотижня. Водночас дослідження виявило, що деякі чатботи збирають значно більше даних про користувачів, ніж інші.

Найбільше інформації акумулює Gemini від Google (запущений у березні 2023 року) – 22 унікальні типи даних у 10 різних категоріях. Серед них загальна діагностика (збирається всіма ботами з дослідження) та доступ до контактів (такої функції не має жоден інший чатбот).

Рейтинг чат-ботів за кількістю зібраних типів даних виглядає так:

  • Gemini — 22
  • Claude — 13
  • Copilot — 12
  • DeepSeek — 11
  • ChatGPT — 10
  • Perplexity — 10
  • Grok — 7

Найменше даних збирає Grok від xAI (запущений у листопаді 2023 року), а DeepSeek з Китаю (запуск у січні 2025 року) посідає середню позицію.

Як використовуються зібрані дані

Усі чатботи фіксують загальну діагностичну інформацію, проте лише Gemini та Perplexity відстежують покупки користувачів. Майже всі, крім Perplexity.ai та Grok, мають доступ до контенту, який створюють користувачі.

User content часто використовується для рекламних цілей: його можуть передавати третім сторонам, які потім застосовують ці дані для таргетованої реклами.

Конфіденційність залишається важливим питанням: дані користувачів зберігаються на серверах компаній, і в разі витоку можуть потрапити до зловмисників. Тому перед використанням будь-якого ШІ-бота варто уважно ознайомитися з його політикою конфіденційності.

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ChatGPT ШІ

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