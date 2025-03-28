ChatGPT, Gemini, Claude – кто и как использует ваши данные

Исследование: 30% популярных чат-ботов передают данные третьим сторонам.

Фото: Writingmate.ai

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Компания Surfshark провела анализ политик конфиденциальности популярных чатботов в Apple App Store. Исследование показало, что 30% из них делятся данными с третьими сторонами, а 40% - собирают информацию о геолокации пользователя. Об этом пишет Visual Capitalist.

Какие чат-боты собирают больше всего информации

Несмотря на конкуренцию, ChatGPT остается лидером среди ИИ-инструментов с более чем 200 млн активных пользователей еженедельно. В то же время исследование показало, что некоторые чатботы собирают значительно больше данных о пользователях, чем другие.

Больше всего информации аккумулирует Gemini от Google (запущен в марте 2023 года) - 22 уникальных типа данных в 10 различных категориях. Среди них общая диагностика (собирается всеми ботами из исследования) и доступ к контактам (такой функции нет ни у одного другого чатбота).

Рейтинг чат-ботов по количеству собранных типов данных выглядит так:

Gemini - 22

Claude - 13

Copilot - 12

DeepSeek - 11

ChatGPT - 10

Perplexity - 10

Grok - 7

Меньше всего данных собирает Grok от xAI (запущен в ноябре 2023 года), а DeepSeek из Китая (запуск в январе 2025 года) занимает среднюю позицию.

Как используются собранные данные

Все чатботы фиксируют общую диагностическую информацию, однако только Gemini и Perplexity отслеживают покупки пользователей. Почти все, кроме Perplexity.ai и Grok, имеют доступ к контенту, который создают пользователи.

User content часто используется для рекламных целей: его могут передавать третьим сторонам, которые затем применяют эти данные для таргетированной рекламы.

Конфиденциальность остается важным вопросом: данные пользователей хранятся на серверах компаний, и в случае утечки могут попасть к злоумышленникам. Поэтому перед использованием любого ИИ-бота стоит внимательно ознакомиться с его политикой конфиденциальности.

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