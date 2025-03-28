И штраф, и розыск — в ТЦК рассказали, что грозит ограниченно пригодным за несвоевременное прохождение ВЛК

В ТЦК напомнили о штрафах за неявку на ВЛК.

Источник фото: hromadske

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В Житомирском областном ТЦК и СП рассказали о сроках повторного прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК) для ограниченно пригодных и о штрафах за неявку на комиссию.

Как сообщил начальник учета и бронирования Житомирского областного ТЦК и СП Виктор Полторакин, слова которого приводит Общественное, для повторного прохождения ВЛК военнообязанных, признанных ограниченно пригодными к военной службе, нужно направление.

Направление можно получить не только лично в ТЦК и СП, но и через электронный кабинет. Если военнообязанный зарегистрирован в «Резерв+», он может там сформировать запрос на получение направления. Затем начальник соответствующего ТЦК и СП подписывает это направление электронным ключом, и с этим направлением можно пройти ВЛК.

«Пропускная способность каждой ВЛК — 50 человек в день, так что, если люди думают, что успеют пройти комиссию в последние дни или недели, может случиться, что они не успеют. Если военнообязанный не пришел, потому что не успел, то ответственным за это будет он сам», — сказал Виктор Полторакин.

Как отмечается, если военнообязанный, признанный ограниченно пригодным, не пройдет повторную ВЛК до 6 июня 2025 года, его объявят в розыск за нарушение правил военного учета. Ему грозит ответственность в виде штрафа от 17 тысяч гривен.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 4 мая 2024 года вступил в силу закон 3621-IX о повторном медицинском осмотре ограниченно пригодных. Соответствующие изменения предусматривает принятый в целом в качестве закона законопроект №10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

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