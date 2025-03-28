НАИС возобновит обучение по работе с реестрами — названа дата

ГП «НАИС» планирует уже в апреле возобновить обучение по работе с реестрами.

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Государственное предприятие «Национальные информационные системы» сообщило, что планирует с 21 апреля возобновить учебный процесс по работе с Едиными и Государственными реестрами, создание и обеспечение функционирования которых относится к компетенции Министерства юстиции Украины.

В ведомстве напомнили, что 19 декабря 2024 года произошла крупнейшая кибератака и несанкционированное вмешательство в работу Реестров, что, как следствие, вызвало их полную недоступность. ГП «НАИС» в первую очередь осуществляло мероприятия для максимально быстрого восстановления функционирования Реестров в промышленной среде.

В настоящее время специалисты ГП «НАИС» проводят восстановительные работы учебной среды в усиленном режиме.

«Этот процесс достаточно трудоемкий и архитектурно сложный, поэтому требует определенного времени. Предполагаемая дата восстановления учебной среды Реестров — 21.04.2025.

Предприятие приложит максимум усилий для проведения обучения всех лиц, подавших соответствующие обращения, в кратчайшие сроки. Формирование групп будет происходить в соответствии с датами подачи заявок. Уверяем, что в процессе формирования групп все наши клиенты будут проинформированы о датах обучения», — говорится в сообщении.

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