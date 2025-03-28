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Частичное солнечное затмение 29 марта — где и когда наблюдать

22:00, 28 марта 2025
В небе – «дьявольские рога»: Украину накроет солнечное затмение.
Частичное солнечное затмение 29 марта — где и когда наблюдать
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В субботу, 29 марта, украинцы получат уникальную возможность стать свидетелями астрономического явления — частичного солнечного затмения. Об этом сообщает Science Alert.

Во время затмения Луна в фазе новолуния частично перекроет диск Солнца, создав визуальный эффект, который в народе называют «дьявольскими рогами». Явление относится к серии затмений Сароса, повторяющихся примерно каждые 18 лет.

Где и когда наблюдать?

Частичное затмение будет видно в Северном полушарии, включая Украину. Лучшие условия для наблюдения — в западных регионах страны. В частности:

  • Волынская область — будет закрыто до 11% солнечного диска;
  • Львовская область — 6,7%;
  • Закарпатье — 6,2%;
  • Тернопольщина — около 4%.

В Киеве, Житомире, Луцке и Чернигове также можно будет наблюдать частичное затмение. Самая активная фаза в Украине продлится с 13:00 до 14:00 по киевскому времени.

Наибольшая глубина затмения — 93,8% — ожидается в Канаде, недалеко от полуострова Унгава. Там наступит эффект почти полной темноты, хотя и без полного затмения.

Затмение этого года совпадает с суперлунием — моментом, когда Луна находится в перигее, то есть максимально приближена к Земле (примерно 363 тыс. км). Поскольку это новолуние, её поверхность будет полностью тёмной для наблюдателей. Такое редкое сочетание придаёт событию особую значимость.

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Украина

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