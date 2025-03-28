Часткове сонячне затемнення 29 березня — де і коли спостерігати

У суботу, 29 березня, українці матимуть унікальну нагоду стати свідками астрономічного явища — часткового сонячного затемнення. Про це повідомляє Science Alert.
Під час затемнення Місяць у фазі молодика частково перекриє диск Сонця, створивши візуальний ефект, який у народі називають «диявольськими рогами». Явище належить до серії затемнень Сароса, що повторюються приблизно кожні 18 років.
Де і коли спостерігати?
Часткове затемнення буде видно у Північній півкулі, включно з Україною. Найкращі умови для спостереження — у західних регіонах країни. Зокрема:
У Києві, Житомирі, Луцьку та Чернігові також можна буде спостерігати часткове затемнення. Найактивніша фаза в Україні триватиме з 13:00 до 14:00 за київським часом.
Найбільша глибина затемнення — 93,8% — очікується в Канаді, неподалік півострова Унгава. Там настане ефект майже повної темряви, хоч і без повного затемнення.
Цьогорічне затемнення збігається з супермісяцем — моментом, коли Місяць знаходиться в перигеї, тобто максимально наближений до Землі (приблизно 363 тис. км). Оскільки це молодик, його поверхня буде повністю темною для спостерігачів. Така рідкісна комбінація додає події особливої значущості.
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