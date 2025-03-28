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Часткове сонячне затемнення 29 березня — де і коли спостерігати

22:00, 28 березня 2025
У небі — «диявольські роги»: Україну накриє сонячне затемнення.
Часткове сонячне затемнення 29 березня — де і коли спостерігати
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У суботу, 29 березня, українці матимуть унікальну нагоду стати свідками астрономічного явища — часткового сонячного затемнення. Про це повідомляє Science Alert.

Під час затемнення Місяць у фазі молодика частково перекриє диск Сонця, створивши візуальний ефект, який у народі називають «диявольськими рогами». Явище належить до серії затемнень Сароса, що повторюються приблизно кожні 18 років.

Де і коли спостерігати?

Часткове затемнення буде видно у Північній півкулі, включно з Україною. Найкращі умови для спостереження — у західних регіонах країни. Зокрема:

  • Волинська область — до 11% диска Сонця буде закрито;
  • Львівська область — 6,7%;
  • Закарпаття — 6,2%;
  • Тернопільщина — близько 4%.

У Києві, Житомирі, Луцьку та Чернігові також можна буде спостерігати часткове затемнення. Найактивніша фаза в Україні триватиме з 13:00 до 14:00 за київським часом.

Найбільша глибина затемнення — 93,8% — очікується в Канаді, неподалік півострова Унгава. Там настане ефект майже повної темряви, хоч і без повного затемнення.

Цьогорічне затемнення збігається з супермісяцем — моментом, коли Місяць знаходиться в перигеї, тобто максимально наближений до Землі (приблизно 363 тис. км). Оскільки це молодик, його поверхня буде повністю темною для спостерігачів. Така рідкісна комбінація додає події особливої значущості.

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