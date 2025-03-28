У Молдові оштрафували двох жінок за заклики до вбивства президентки Маї Санду

Оштрафовані жінки вибачилися за заклики до вбивства.

Фото: nokta

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Поліція Молдови оштрафувала двох жінок, які брали участь в акції на підтримку башкана Гагаузії Євгенії Гуцул та публічно закликали до вбивства президентки країни Маї Санду. Про це повідомило видання Newsmaker.

26 березня прихильники Гуцул вийшли на протест у Комраті після її затримання в аеропорту Кишинева, коли вона намагалася виїхати з країни. Під час акції одна з учасниць у розмові з журналісткою заявила: «Має бути вбита». На уточнювальне питання інша жінка пояснила, що йдеться про Маю Санду, після чого перша повторила свої слова.

Поліція оштрафувала обох за дрібне хуліганство, перебування в громадському місці у стані алкогольного сп’яніння та блокування доріг. Згодом у соцмережах з’явилися відео, на яких вони публічно вибачаються за свої висловлювання.

«Прошу вибачення у всіх. Учора емоції взяли гору. Башкана Гагаузії затримали, і я неправильно висловилася про президента Молдови Маю Санду. Вибачте, це було на емоціях. Пенсія маленька, на життя не вистачає. Що робити? Учора трохи неправильно висловилася» – сказала одна з оштрафованих.

Інша жінка додала: «Мені шкода, і я прошу вибачення. Кого я вб'ю? Мені 68 років. Вибачте! Бажаю всім здоров'я».

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