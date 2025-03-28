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В Молдове оштрафовали двух женщин за призывы к убийству президента Майи Санду

21:24, 28 марта 2025
Оштрафованные женщины извинились за призывы к убийству.
В Молдове оштрафовали двух женщин за призывы к убийству президента Майи Санду
Фото: nokta
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Полиция Молдовы оштрафовала двух женщин, которые участвовали в акции в поддержку башкана Гагаузии Евгении Гуцул и публично призывали к убийству президента страны Майи Санду. Об этом сообщило издание Newsmaker.

26 марта сторонники Гуцул вышли на протест в Комрате после ее задержания в аэропорту Кишинева, когда она пыталась выехать из страны. Во время акции одна из участниц в разговоре с журналисткой заявила: «Должна быть убита». На уточняющий вопрос другая женщина объяснила, что речь идет о Майе Санду, после чего первая повторила свои слова.

Полиция оштрафовала обеих за мелкое хулиганство, пребывание в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и блокирование дорог. Впоследствии в соцсетях появились видео, на которых они публично извиняются за свои высказывания.

«Прошу прощения у всех. Вчера эмоции взяли верх. Башкана Гагаузии задержали, и я неправильно высказалась о президенте Молдовы Майе Санду. Извините, это было на эмоциях. Пенсия маленькая, на жизнь не хватает. Что делать? Вчера немного неправильно высказалась» - сказала одна из оштрафованных.

Другая женщина добавила: «Мне жаль, и я прошу прощения. Кого я убью? Мне 68 лет. Простите! Желаю всем здоровья».

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штраф / штрафы Молдова

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