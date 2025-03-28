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Уголовный процессуальный закон не содержит запрета на изменение гражданского иска в ходе судебного разбирательства — Верховный Суд

16:34, 28 марта 2025
В уголовном процессуальном законодательстве отсутствуют оговорки относительно внесения изменений в гражданский иск в ходе судебного разбирательства, в том числе касающиеся увеличения исковых требований.
Уголовный процессуальный закон не содержит запрета на изменение гражданского иска в ходе судебного разбирательства — Верховный Суд
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Верховный Суд пришел к выводу, что уголовный процессуальный закон не содержит запрета на изменение гражданского иска в ходе судебного разбирательства. На это указал Кассационный уголовный суд ВС в постановлении от 11 февраля 2025 года по делу № 524/2878/21. 

Позиции судов 

Местный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, осудил лицо по ч. 1 ст. 122 УК. Взыскал с осужденного в пользу потерпевшего 1626,74 грн в счет возмещения материального ущерба; 10 000 грн в счет возмещения морального вреда; 8700 грн расходов на юридическую помощь.

Вместе с тем суд оставил без рассмотрения заявление потерпевшего об увеличении исковых требований о возмещении материального и морального вреда, причиненного преступлением.

В кассационной жалобе представитель потерпевшего оспаривает правильность разрешения гражданского иска с измененными исковыми требованиями, которые были обусловлены продолжением лечения потерпевшего, поскольку суд первой инстанции безосновательно оставил без рассмотрения его заявление об увеличении исковых требований, что суд апелляционной инстанции также проигнорировал, и указывает на необоснованность судебных решений в этой части. 

Позиция Верховного Суда 

Кассационный уголовный суд отменил решения судов предыдущих инстанций в части разрешения гражданского иска с измененными исковыми требованиями потерпевшего о возмещении морального и материального вреда и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции в порядке гражданского судопроизводства.

КУС ВС указал, что суд первой инстанции не учел требования ст. 129 УПК, согласно которой суд, вынося обвинительный приговор, удовлетворяет гражданский иск полностью или частично либо отказывает в нем.

Оставление гражданского иска без рассмотрения возможно только в случаях оправдания обвиняемого (ч. 3 ст. 129 УПК) или неявки гражданского истца на судебное заседание (ч. 1 ст. 326 УПК). В ходе кассационного пересмотра коллегия судей КУС установила, что потерпевший обратился с гражданским иском и заявлением об увеличении исковых требований относительно суммы возмещения причиненного ему как материального, так и морального вреда до начала судебного разбирательства, что соответствует положениям ст. 128 УПК.

При этом КУС акцентирует внимание на том, что в уголовном процессуальном законодательстве отсутствуют оговорки относительно внесения изменений в гражданский иск в ходе судебного разбирательства, в том числе касающиеся увеличения исковых требований. Вопреки изложенному, суд первой инстанции, с которым согласился апелляционный суд, рассмотрел заявленный потерпевшим гражданский иск без учета поданного заявления об увеличении исковых требований и, как следствие, оставил это заявление без рассмотрения.

Автор: Наталя Мамченко

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