Нацкомиссия презентовала модель распределения обязанностей для регулирования рынка виртуальных активов

НБУ будет осуществлять надзор за выпуском, публичным предложением и допуском к торгам токенов электронных денег, а также ⁠авторизацией и надзором за осуществлением деятельности эмитентами.

Фото: finbalance.com.ua

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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила, что состоялось заседание Совета по финансовой стабильности, одной из ключевых тем которого стало регулирование виртуальных активов.

Во время мероприятия Комиссия представила участникам Совета модель распределения ролей и обязанностей между НКЦБФР и НБУ для регулирования этого рынка. Модель разработана на основе анализа опыта ЕС по стандартам MICA и предварительно была презентована миссии МВФ.

В частности, предлагается следующий порядок распределения между потенциальными регуляторами:

Полномочия НКЦБФР:

⁠ ⁠Надзор за выпуском, публичным предложением и допуском к торгам всех токенов, кроме EMT (токены электронных денег);

⁠ ⁠Авторизация и надзор за осуществлением деятельности эмитентами ART (токены, привязанные к активам);

⁠ ⁠Авторизация и надзор за поставщиками услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, кроме услуг по обмену виртуальных активов на деньги;

⁠ ⁠Противодействие злоупотреблениям в отношении всех токенов, кроме EMT.

Полномочия НБУ:

⁠ ⁠Надзор за выпуском, публичным предложением и допуском к торгам EMT;

⁠ ⁠Авторизация и надзор за осуществлением деятельности эмитентами EMT, а также за поставщиками услуг по обмену виртуальных активов на деньги;

⁠ ⁠Противодействие злоупотреблениям в отношении EMT.

Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины во время заседания рабочей группы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики презентовала матрицу налогообложения виртуальных активов в Украине.

Ранее сообщалось, что в Украине уже в 2025 году может произойти легализация криптовалюты. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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