Нацкомиссия презентовала модель распределения обязанностей для регулирования рынка виртуальных активов

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила, что состоялось заседание Совета по финансовой стабильности, одной из ключевых тем которого стало регулирование виртуальных активов.
Во время мероприятия Комиссия представила участникам Совета модель распределения ролей и обязанностей между НКЦБФР и НБУ для регулирования этого рынка. Модель разработана на основе анализа опыта ЕС по стандартам MICA и предварительно была презентована миссии МВФ.
В частности, предлагается следующий порядок распределения между потенциальными регуляторами:
Полномочия НКЦБФР:
Полномочия НБУ:
Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины во время заседания рабочей группы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики презентовала матрицу налогообложения виртуальных активов в Украине.
Ранее сообщалось, что в Украине уже в 2025 году может произойти легализация криптовалюты. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.