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Нацкомісія презентувала модель розподілу ролей і обов’язків для регулювання ринку віртуальних активів

16:29, 28 березня 2025
НБУ займатиметься наглядом щодо емісії, публічної пропозиції та допуску до торгів токенами електронних грошей, а також ⁠авторизацією та наглядом за здійсненням діяльності емітентами.
Нацкомісія презентувала модель розподілу ролей і обов’язків для регулювання ринку віртуальних активів
Фото: finbalance.com.ua
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомила, що відбулося засідання Ради з фінансової стабільності, однією з ключових тем було регулювання віртуальних активів.

Під час заходу Комісія презентувала учасникам Ради модель розподілу ролей і обов’язків між НКЦПФР та НБУ для регулювання цього ринку. Вона розроблена на основі аналізу досвіду ЄС за стандартами MICA та попередньо презентована місії МВФ.

Зокрема, пропонується наступний розподіл між потенційними регуляторами:

Повноваження НКЦПФР:

  • ⁠ ⁠нагляд щодо емісії, публічної пропозиції та допуску до торгів усіх токенів, окрім ЕМТ (токени електронних грошей);
  • ⁠ ⁠авторизація та нагляд за здійсненням діяльності емітентами ART (токени, прив’язані до активів);
  • ⁠ ⁠авторизація та нагляд за постачальниками послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, окрім послуг обміну віртуальних активів на гроші;
  • ⁠ ⁠протидія зловживанням щодо усіх токенів, окрім ЕМТ.

Повноваження НБУ:

  • ⁠ ⁠нагляд щодо емісії, публічної пропозиції та допуску до торгів EMT;
  • ⁠ ⁠авторизація та нагляд за здійсненням діяльності емітентами ЕМТ, та за постачальниками послуг з обміну віртуальних активів на гроші;
  • ⁠ ⁠протидія зловживанням щодо EMT. 

Раніше Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України під час засідання робочої групи Комітету Верховна Рада України з питань фінансів, податкової та митної політики презентувала матрицю оподаткування віртуальних активів в Україні.

Нагадаємо, в Україні вже у 2025 році може відбутися легалізація криптовалюти. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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НБУ

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