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Кримінальний процесуальний закон не містить заборони про зміну цивільного позову в ході судового розгляду – Верховний Суд

16:34, 28 березня 2025
У кримінальному процесуальному законодавстві відсутні застереження стосовно внесення змін до цивільного позову в ході судового розгляду, у тому числі й щодо збільшення позовних вимог.
Кримінальний процесуальний закон не містить заборони про зміну цивільного позову в ході судового розгляду – Верховний Суд
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Верховний Суд зробив висновок, що кримінальний процесуальний закон не містить заборони про зміну цивільного позову в ході судового розгляду. На це вказав Касаційний кримінальний суд ВС у постанові від 11.02.2025 по справі № 524/2878/21.

Позиції судів

Місцевий суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції, засудив особу за ч. 1 ст. 122 КК. Стягнув із засудженого на користь потерпілого 1626,74 грн у рахунок відшкодування матеріальної шкоди; 10 000 грн у рахунок відшкодування моральної шкоди; 8 700 грн витрат на правничу допомогу.

Водночас суд залишив без розгляду заяву потерпілого про збільшення позовних вимог про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної злочином.

У касаційній скарзі представник потерпілого заперечує правильність вирішення цивільного позову зі зміненими позовними вимогами, які були зумовлені продовженням лікування потерпілого, оскільки судом першої інстанції безпідставно залишено без розгляду його заяву про збільшення позовних вимог, що суд апеляційної інстанції також залишив без уваги, та зазначає про невмотивованість судових рішень в цій частині.

Позиція Верховного Суду 

Касаційний кримінальний суд скасував рішення судів попередніх інстанцій в частині вирішення цивільного позову зі зміненими позовними вимогами потерпілого про відшкодування моральної та матеріальної шкоди і призначено новий розгляд в суді першої інстанції в порядку цивільного судочинства.

ККС ВС вказав, що суд першої інстанції не врахував вимоги ст. 129 КПК, згідно з якою суд, ухвалюючи обвинувальний вирок, задовольняє цивільний позов повністю або частково чи відмовляє в ньому.

Залишення цивільного позову без розгляду можливе лише у випадках виправдання обвинуваченого (ч. 3 ст. 129 КПК) або неприбуття в судове засідання цивільного позивача (ч. 1 ст. 326 КПК). Під час касаційного перегляду колегія суддів ККС установила, що потерпілий звернувся з цивільним позовом та заявою про збільшення позовних вимог щодо суми відшкодування заподіяної йому як матеріальної, так і моральної шкоди до початку судового розгляду, що узгоджується з положеннями ст. 128 КПК.

Водночас ККС акцентує на тому, що у кримінальному процесуальному законодавстві відсутні застереження стосовно внесення змін до цивільного позову в ході судового розгляду, у тому числі й щодо збільшення позовних вимог. Усупереч наведеному, суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний суд, розглянув заявлений потерпілим цивільний позов без урахування поданої заяви про збільшення позовних вимог і, як результат, залишив цю заяву без розгляду.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховний Суд закон позов

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