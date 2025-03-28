НАІС відновить навчання по роботі з реєстрами — відома дата

ДП «НАІС» планує вже у квітні відновити навчання по роботі з реєстрами.

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Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомило, планує з 21 квітня відновити навчальний процес по роботі з Єдиними та Державними реєстрами, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України.

У відомстві нагадали, що 19 грудня 2024 року відбулася наймасштабніша кібератака та несанкціоноване втручання в роботу Реєстрів, що, як наслідок, зумовило їх загальну недоступність. ДП «НАІС» першочергово здійснювало заходи для якнайшвидшого відновлення функціонування Реєстрів у промисловому середовищі.

Наразі фахівці ДП «НАІС» проводять відновлювальні роботи навчального середовища в посиленому режимі.

«Цей процес є досить трудомістким та архітектурно складним, тому потребує певного часу. Орієнтовна дата відновлення навчального середовища Реєстрів - 21.04.2025.

Підприємство докладе максимум зусиль для проведення навчання всіх осіб, які подали відповідні звернення, в найкоротші терміни. Формування груп відбуватиметься відповідно до дат подачі заявок. Запевняємо, що в процесі формування груп всі наші клієнти будуть проінформовані про дати навчання», - сказано у повідомленні.

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