І штраф, і розшук, — в ТЦК розповіли, що загрожує обмежено придатним за невчасне проходження ВЛК

В ТЦК нагадали про штрафи за неявку на ВЛК.

Джерело фото: hromadske

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Житомирському обласному ТЦК та СП розповіли про терміни повторного проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) для обмежено придатних та про штрафи за неявку на комісію.

Як вказав начальник обліку та бронювання Житомирського обласного ТЦК та СП Віктор Полторакін, слова якого наводить Суспільне, для повторного проходження ВКЛ військовозобов’язаним, визнаним обмежено придатними до військової служби, потрібне направлення.

Направлення можна отримати не тільки особисто в ТЦК та СП, а й через електронний кабінет. Якщо військовозобов’язаний зареєстрований в «Резерв+», він може там сформувати запит на отримання направлення. Тоді начальник відповідного ТЦК та СП підписує це направлення електронним ключем, і з цим направленням можна проходити ВЛК.

«Спроможність кожної ВЛК — 50 людей в день, тож, якщо люди думають, що вони встигнуть пройти комісію в останні дні чи тижні, то може трапитися, що вони не всигли. Якщо військовозобов'язаний не прийшов, бо не встиг, то відповідальним за це буде він сам», — сказав Віктор Полторакін.

Як зазначається, якщо військовозобов’язаний, визнаний обмежено придатним, не пройде повторну ВЛК до 6 червня 2025 року, його оголосять в розшук через порушення правил військового обліку. Йому загрожуватиме відповідальність у вигляді штрафу від 17 тисяч гривень.

Як писала «Судово-юридична газета», 4 травня 2024 року набув сили закон 3621-IX про повторний медичний огляд обмежено придатних. Відповідні зміни передбачає прийнятий в цілому як закон законопроект №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.