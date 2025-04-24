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На пішохідно-велосипедному мосту у Києві нарешті замінили пошкоджене скло – фото

11:07, 24 квітня 2025
Скло було пошкоджене через акт вандалізму.
На пішохідно-велосипедному мосту у Києві нарешті замінили пошкоджене скло – фото
Джерело фото: КМДА
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У Києві завершили роботи із заміни пошкодженого скла на пішохідно-велосипедному мосту, що з’єднує Володимирську гірку з Аркою Свободи українського народу. Про це повідомили в КМДА.

Скло було пошкоджене через акт вандалізму. Щоб його замінити, потрібно було чекати стабілізації температурного режиму – згідно з технічними вимогами до монтажу скляних конструкцій.

Наразі конструкція повністю безпечна для пішоходів і велосипедистів, а міст функціонує у звичайному режимі.

Джерело фото: КМДА

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Київ

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