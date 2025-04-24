Емманюель Макрон і Кір Стармер відреагували на ракетний удар Росії по Києву

Емманюель Макрон наголосив, що не можна очікувати від Володимира Зеленського згоди на припинення вогню, поки Київ бомблять.

Фото: Getty Images

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Президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відреагували на ракетний удар Росії по Києву, пише Sky News.

Макрон знову підтвердив свою підтримку України, заявивши, що від Президента України Володимира Зеленського не можна очікувати згоди на припинення вогню, поки його столицю продовжують бомбити.

Видання зазначає, що ця заява прозвучала на тлі посилення тиску з боку адміністрації Дональда Трампа на Зеленського та Україну з метою прийняття американського мирного плану.

У свою чергу, Стармер заявив, що удари по Києву «це реальне нагадування про те, що Росія є агресором».

«Ось чому важливо, щоб ми домоглися від Росії безумовного припинення вогню», — сказав Стармер.

Раніше президент США Дональд Трамп відреагував на російський обстріл Києва та інших міст України в ніч на 24 квітня.

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