Эммануэль Макрон и Кир Стармер отреагировали на ракетный удар России по Киеву

Эммануэль Макрон подчеркнул, что нельзя ожидать от Владимира Зеленского согласия на прекращение огня, пока Киев бомбят.

Фото: Getty Images

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Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер отреагировали на ракетный удар России по Киеву, пишет Sky News.

Макрон вновь подтвердил свою поддержку Украины, заявив, что от Президента Украины Владимира Зеленского нельзя ожидать согласия на прекращение огня, пока его столицу продолжают бомбить.

Издание отмечает, что это заявление прозвучало на фоне усиления давления со стороны администрации Дональда Трампа на Зеленского и Украину с целью принятия американского мирного плана.

В свою очередь, Стармер заявил, что удары по Киеву «это реальное напоминание о том, что Россия — агрессор».

«Вот почему важно, чтобы мы добились от России безусловного прекращения огня», — сказал Стармер.

Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на российский обстрел Киева и других городов Украины в ночь на 24 апреля.

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