В Японии ограничат доступ пенсионеров к банкоматам — таким образом хотят бороться с мошенничеством

Жителям Осака в возрасте от 65 лет будет запрещено пользоваться банкоматами во время разговора по телефону.

Фото: Carl Court / Getty Images

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В Японии пожилым людям запретят пользоваться банкоматами во время телефонных разговоров. Первые ограничения вводит город Осака. Об этом сообщает Independent.

Власти Осаки — города, который больше всего пострадал от телефонного мошенничества, — внедряют новые меры для защиты пожилых граждан.

Теперь жителям в возрасте от 65 лет будет запрещено пользоваться банкоматами во время разговора по мобильному телефону. Это решение принято для предотвращения схем обмана, когда мошенники выдают себя за родственников или чиновников и выманивают деньги.

Хотя за нарушение запрета не предусмотрено штрафов, цель нововведения — повысить осведомленность и предотвратить мошенничество среди пенсионеров. Согласно обновленному законодательству префектуры, банки и компании обязаны информировать клиентов о новых правилах.

Кроме того, депутаты Осаки проголосовали за ограничение ежедневных банковских переводов для людей от 70 лет до 100 000 иен, а также обязали предпринимателей размещать предупреждающие объявления возле банкоматов. Продавцы предоплаченных карт обязаны проверять, не находится ли покупатель в группе риска мошенничества.

В других японских городах — таких как Токио, Нагано и Фукуока — также внедряются инициативы: бесплатные семинары по кибербезопасности для пенсионеров, блокираторы звонков и системы предупреждения о мошенничестве в банках.

По данным полиции Японии, в 2024 году сумма убытков от телефонного мошенничества достигла рекордных 72,1 миллиарда иен, что на 60% больше по сравнению с предыдущим годом. Среди 20 951 пострадавшего от таких схем почти половина — это люди старше 75 лет.

Представитель управления по чрезвычайным ситуациям Осаки Ре Хамаока отметил, что цель новых правил — сделать использование телефонов в банкоматах социально неприемлемым, как это уже произошло с разговорами по мобильным в поездах, которые в Японии считаются недопустимыми.