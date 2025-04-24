В мае в Резерв+ появятся два новых типа отсрочек

Также летом в приложении появится возможность оплатить штраф за нарушение правил воинского учета.

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В приложении для военнообязанных Резерв+ до 8 мая должны появиться два новых типа отсрочек. Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

«До 8 мая мы планируем запустить два новых типа отсрочек. Первый — для лиц с временной непригодностью к службе сроком от 6 до 12 месяцев. Это один из чувствительных запросов, которые мы получали. Такая отсрочка предоставляется на основании заключения военно-врачебной комиссии. Второй тип — для граждан, у которых муж или жена находятся на службе, а также есть ребёнок в возрасте до 18 лет», — указала она.

По ее словам, летом 2025 года в приложении появится возможность оплатить штраф за нарушение правил воинского учета.

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