У травні у Резерв+ з’являться два нових типи відстрочок

Також влітку у застосунку з’явиться можливість сплатити штраф за порушення правил військового обліку.

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У застосунку для військовозобов'язаних Резерв+ до 8 травня має з'явитися два нових типи відстрочок. Про це в заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

«До 8 травня ми плануємо запустити два нових типи відстрочок. Перший – для осіб з тимчасовою непридатністю до служби терміном від 6 до 12 місяців. Це один із чутливих запитів, які ми отримували. Така відстрочка надається на підставі висновку військово-лікарської комісії. Другий тип — для громадян, у яких чоловік або дружина перебуває на службі, а також є дитина віком до 18 років», – вказала вона.

За її словами, влітку 2025 року у застосунку з’явиться можливість сплатити штраф за порушення правил військового обліку.

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