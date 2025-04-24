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«Володимире, зупинись!» — Трамп закликав Путіна припинити удари по Україні після масованого обстрілу Києва

15:43, 24 квітня 2025
Президент США Дональд Трамп відреагував на удар росіян по Києву у ніч на 24 квітня.
«Володимире, зупинись!» — Трамп закликав Путіна припинити удари по Україні після масованого обстрілу Києва
Фото: Getty Images
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Президент США Дональд Трамп відреагував на російський обстріл Києва та інших міст України в ніч на 24 квітня.

Американський президент заявив, що «незадоволений російськими ударами по Києву». Він закликав Путіна припинити обстріли.

«Мене обурюють російські удари по Києву. Це абсолютно непотрібно і трапилося в надзвичайно невдалий момент. Володимире, зупинись! Щотижня гинуть 5 тисяч солдатів. Давайте нарешті укладемо мирну угоду!» — написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Нагадаємо, в ніч на 24 квітня РФ запустила по Україні більше 200 повітряних цілей. Найбільше постраждав Київ, де станом на зараз підтверджена загибель восьми людей, більше 80 - отримали поранення.

Додамо, у Києві оголошено День жалоби 25 квітня.

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рф путін Україна Дональд Трамп війна обстріл

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