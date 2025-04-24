На Львівщині чоловік стріляв з рушниці по вантажівці, однак дріб рикошетом влучив йому в ногу

Подія сталась під час конфлікту між чоловіком та водієм автомобіля.

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На Львівщині поліцейські розслідують обставини поранення чоловіка внаслідок пострілів з мисливської рушниці. Зокрема, як повідомили у поліції, попередньо правоохоронці встановили, що потерпілий стріляв по колесах вантажівки та рикошетом отримав поранення в ногу.

Як вказують у поліції, подія сталась під час конфлікту між ним та водієм автомобіля.

Інцидент трапився 22 квітня близько 22:00 у Шептицькому районі неподалік села Лопатин. За інформацією правоохоронців, між 58-річним місцевим мешканцем та водієм вантажного автомобіля MAN виникла словесна суперечка, яка переросла в конфлікт, під час якого місцевий житель пішов додому та повернувся з мисливською рушницею. Чоловік здійснив два постріли по колесах автомобіля, проте дріб рикошетом влучив йому в ногу.

За фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Лікарі надали чоловіку медичну допомогу, загрози його життю немає. Зброю, з якої були здійснені постріли, правоохоронці вилучили.

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