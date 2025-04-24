На Львовщине мужчина стрелял из ружья по грузовику, однако дробь рикошетом попала ему в ногу

Проишествие произошло во время конфликта между мужчиной и водителем автомобиля.

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На Львовщине полицейские расследуют обстоятельства ранения мужчины в результате выстрелов из охотничьего ружья. В частности, как сообщили в полиции, предварительно правоохранители установили, что пострадавший стрелял по колесам грузовика и рикошетом получил ранение в ногу.

Как указывают в полиции, проишествие произошло во время конфликта между ним и водителем автомобиля.

Инцидент произошел 22 апреля около 22:00 в Шептицком районе неподалеку от села Лопатин. По информации правоохранителей, между 58-летним местным жителем и водителем грузового автомобиля MAN возник словесный спор, который перерос в конфликт, в ходе которого местный житель пошел домой и вернулся с охотничьим ружьем. Мужчина произвел два выстрела по колесам автомобиля, однако дробь рикошетом попала ему в ногу.

По факту следователи начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Врачи оказали мужчине медицинскую помощь, угрозы его жизни нет. Оружие, из которого были произведены выстрелы, изъято правоохранителями.

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