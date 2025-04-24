«Владимир, остановись!» — Трамп призвал Путина прекратить удары по Украине после массированного обстрела Киева

Президент США Дональд Трамп отреагировал на российский обстрел Киева и других городов Украины в ночь на 24 апреля.

Американский лидер заявил, что «недоволен российскими ударами по Киеву» и призвал Путина прекратить обстрелы.

«Меня возмущают российские удары по Киеву. Это абсолютно ненужно и произошло в крайне неудачный момент. Владимир, остановись! Еженедельно погибают 5 тысяч солдат. Давайте, наконец, заключим мирное соглашение!» — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Напомним, в ночь на 24 апреля РФ выпустила по Украине более 200 воздушных целей. Больше всего пострадал Киев — на данный момент подтверждена гибель восьми человек, более 80 получили ранения.

Добавим, в Киеве объявлен День траура 25 апреля.