В Японії обмежать доступ пенсіонерів до банкоматів — таким чином хочуть боротися з шахрайством

Мешканцям міста Осака віком від 65 років буде заборонено користуватись банкоматами під час розмови телефоном.

Фото: Carl Court / Getty Images

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У Японії літнім людям заборонять користуватись банкоматами під час телефонних дзвінків. Перші обмеження впроваджує місто Осака. Про це повідомляє Independent.

Так, влада Осаки — міста, яке найбільше постраждало від телефонного шахрайства, запроваджує нові правила для захисту літніх людей.

Відтепер мешканцям віком від 65 років буде заборонено користуватись банкоматами під час розмови телефоном. Таке рішення ухвалили з метою протидії шахрайським схемам, у яких зловмисники видають себе за родичів або чиновників, щоб виманити гроші.

Хоча за порушення цієї норми не передбачено штрафів, її основна мета — підвищити обізнаність та запобігти шахрайству серед пенсіонерів. Згідно з оновленим законодавством префектури, банки та компанії зобов’язані інформувати клієнтів про нововведення.

Крім того, депутати в Осаці проголосували за обмеження щоденних банківських переказів для людей віком від 70 років до 100 000 єн, а також зобов’язали підприємців розміщувати попереджувальні оголошення біля банкоматів. Продавці передплачених карток повинні перевіряти, чи не перебуває покупець у зоні ризику шахрайства.

У деяких інших містах Японії, таких як Токіо, Нагано та Фукуока, також впроваджують ініціативи: безкоштовні семінари з кібербезпеки для пенсіонерів, блокувальники дзвінків і системи попередження про шахрайство в банках.

За даними японської поліції, у 2024 році сума втрат від телефонного шахрайства сягнула рекордних 72,1 млрд єн, що на 60% більше, ніж попереднього року. Серед 20 951 постраждалого від таких схем — майже половина були віком понад 75 років.

Представник кризового управління Осаки Рьо Хамаока зазначив, що мета нових правил — зробити користування телефоном у банкоматах соціально неприйнятним, як це вже сталося з дзвінками в поїздах, які в Японії вважаються недоречними.

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