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Добровільне набуття громадянства іншої держави не є підставою для автоматичної втрати громадянства України – Велика Палата Верховного Суду

15:00, 26 квітня 2025
Велика Палата Верховного Суду пояснила, в чому різниця між втратою громадянства і позбавленням громадянства.
Добровільне набуття громадянства іншої держави не є підставою для автоматичної втрати громадянства України – Велика Палата Верховного Суду
Фото: dmsu.gov.ua
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Велика Палата Верховного Суду висловилася про нетотожність понять «втрата громадянства» й «позбавлення громадянства», а також Указу Президента України як довершеної підстави автоматичної втрати громадянства України внаслідок добровільного набуття громадянином України громадянства іншої держави.  

Так, позивач звернувся до суду з позовом до Президента України про визнання протиправним та скасування Указу у частині, в частині припинення громадянства України позивача.

Позивач, заперечуючи наявність у нього громадянства РФ, стверджував, що він не вчиняв будь-яких дій, направлених на його отримання, на підтвердження чого надав суду копію відповіді управління з питань міграції міністерства внутрішніх справ РФ.

КАС ВС відмовив у задоволенні позову, зокрема, визначивши, що позивач не спростував доказів щодо подвійного громадянства.

Чинне законодавство України не передбачає чіткої заборони подвійного громадянства. Водночас наявність у повнолітньої особи подвійного громадянства може стати підставою для припинення громадянства України внаслідок його втрати через її активні дії, спрямовані на набуття громадянства іншої держави, що не є позбавленням громадянства України.  

Позиція Великої Палати

ВП ВС наголосила, що об`єктивний зміст понять «втрата громадянства», «припинення громадянства», «позбавлення громадянства» полягає у тому, що в результаті особа втрачає свій статус громадянина відповідної держави (правовий зв`язок з державою), однак розрізнюючим у змісті цих понять є те, що вони передбачають різні способи припинення громадянства держави, і це, у свою чергу, підтверджує нетотожність понять «втрата громадянства» та «позбавлення громадянства» в розумінні Конституції України та Закону України «Про громадянство України».

У статті 25 Конституції України закріплено як конституційний принцип щодо «неможливості позбавлення громадянина України громадянства України», так і принцип стосовно «права змінити громадянство».

Добровільне набуття повнолітнім громадянином України громадянства іншої держави/держав є підставою для втрати ним громадянства України. Водночас цей факт не є підставою для автоматичної втрати громадянства України.

Юридичний факт «втрати громадянства» набуває довершеності із постановленням Президентом України відповідного указу.

Постанова ВП ВС від 5 вересня 2024 року у справі № 990/163/23.

Автор: Наталя Мамченко

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громадянство Велика Палата Верховного Суду

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