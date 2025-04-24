Добровольное обретение гражданства другой страны не является основанием для автоматической утраты гражданства Украины – Большая Палата Верховного Суда

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, в чем заключается разница между утратой гражданства и лишением гражданства.

Фото: dmsu.gov.ua

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Большая Палата Верховного Суда высказалась о нетождественности понятий «утрата гражданства» и «лишение гражданства», а также об Указе Президента Украины как завершенном основании автоматической утраты гражданства Украины в результате добровольного приобретения гражданином Украины гражданства другой страны.

Так, истец обратился в суд с иском к Президенту Украины о признании противоправным и отмене Указа в части, касающейся прекращения гражданства Украины истца.

Истец, отрицая наличие у него гражданства РФ, утверждал, что он не совершал никаких действий, направленных на его получение, в подтверждение чего предоставил суду копию ответа управления по вопросам миграции министерства внутренних дел РФ.

КАС ВС отказал в удовлетворении иска, в частности, установив, что истец не опроверг доказательств наличия у него двойного гражданства.

Действующее законодательство Украины не предусматривает четкого запрета на двойное гражданство. Вместе с тем наличие у совершеннолетнего лица двойного гражданства может стать основанием для прекращения гражданства Украины в результате его утраты из-за активных действий лица, направленных на приобретение гражданства другой страны, что не является лишением гражданства Украины.

Позиция Большой Палаты

Большая Палата ВС подчеркнула, что объективное содержание понятий «утрата гражданства», «прекращение гражданства» и «лишение гражданства» заключается в том, что в результате лицо теряет свой статус гражданина соответствующего государства (правовую связь с государством). Однако различие в содержании этих понятий состоит в том, что они предусматривают разные способы прекращения гражданства государства, что, в свою очередь, подтверждает нетождественность понятий «утрата гражданства» и «лишение гражданства» в понимании Конституции Украины и Закона Украины «О гражданстве Украины».

В статье 25 Конституции Украины закреплены как конституционный принцип «невозможности лишения гражданина Украины гражданства Украины», так и принцип «права на изменение гражданства».

Добровольное приобретение совершеннолетним гражданином Украины гражданства другой страны/стран является основанием для утраты им гражданства Украины. Однако этот факт сам по себе не является основанием для автоматической утраты гражданства Украины.

Юридический факт «утраты гражданства» приобретает завершенность с изданием Президентом Украины соответствующего указа.

Постановление Большой Палаты ВС от 5 сентября 2024 года по делу № 990/163/23.

Автор: Наталя Мамченко

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