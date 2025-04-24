В налоговой объяснили, что делать после заключения трудового договора

Налоговая служба в Днепропетровской области объясняет, что делать после заключения трудового договора.
Отмечается, что легальные трудовые отношения – залог социальных гарантий для наемного работника.
После оформления трудового договора с наемным работником работодателю необходимо уведомить Государственную налоговую службу Украины о принятии такого работника на работу.
Уведомление подается до начала работы работника по форме, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 17.06.2015 №413 (с изменениями).
Это осуществляет работодатель, уполномоченное им лицо или физическое лицо по месту их учета в качестве плательщиков единого взноса.
Сообщения можно подать в электронной или бумажной (если не более пяти работников) форме.
Данную информацию вносят в реестр застрахованных лиц.
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