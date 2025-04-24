Практика судов
  1. Общество
  2. / В мире

Жара может вызвать депрессию и шизофрению — ученые бьют тревогу

19:33, 24 апреля 2025
Повышение температуры на планете усугубляет психические расстройства и несет угрозу ментальному здоровью миллионов.
Жара может вызвать депрессию и шизофрению — ученые бьют тревогу
Фото: spectrumnews1.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ученые установили, что повышение температуры на планете уже сейчас негативно влияет на психическое здоровье — от тревожных состояний до шизофрении. Об этом сообщает Independent.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change, указывает, что экстремальная жара ежегодно приводит к тысячам случаев психических и поведенческих нарушений, и это число может значительно вырасти к 2050 году.

Исследование австралийских ученых из Университета Аделаиды показало, что из-за высокой температуры Австралия ежегодно теряет более 8 450 лет здоровой жизни — это 1,8% общего бремени психических расстройств в стране. Больше всего влияние жары ощущают люди в возрасте от 15 до 44 лет.

«Рост температур — от легкого стресса до тяжелых состояний, таких как шизофрения — усложняет жизнь миллионам людей», — отметил автор исследования доктор Пен Би.

В худшем сценарии — при отсутствии сокращения выбросов и адаптации — нагрузка на психическое здоровье, вызванная жарой, может вырасти на 49%, а с учетом роста населения — до 141% к середине века. Однако эффективные меры адаптации — такие как доступ к охлаждению, озеленение, улучшение жилья и системы раннего предупреждения — могут снизить этот показатель до 65%.

В исследовании рассматривается широкий спектр психических расстройств: тревожные и депрессивные состояния, биполярные расстройства, шизофрения, зависимости от алкоголя и наркотиков.

На данный момент наибольшая нагрузка, связанная с жарой, фиксируется в штатах Виктория и Южная Австралия (до 2,9% всех случаев), однако к 2050 году наиболее уязвимой станет Северная Территория, где ожидается, что более 4% психических расстройств будут связаны с жарой.

Ученые подчеркивают: психическое здоровье все еще не учитывается должным образом в национальном климатическом планировании, хотя последствия глобального потепления касаются не только физического, но и эмоционального благополучия.

«Эти результаты еще раз подчеркивают: правительствам необходимо разрабатывать специальные стратегии общественного здравоохранения, включающие психическое здоровье», — отмечает доктор Би.

Среди предлагаемых мер — национальные и местные «тепловые планы действий», которые учитывают психическое здоровье во время волн жары, включая целенаправленную помощь уязвимым группам населения и долгосрочные инвестиции в устойчивость сообществ.

«Политики должны действовать уже сейчас, чтобы защитить психическое здоровье населения в условиях климатического кризиса. Речь идет не только о здоровье — речь идет о будущем сильных и устойчивых сообществ», — подытожил Би.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности опроверг заявление АРМА о совместной доработке законопроекта о реформе АРМА

«Указанный законопроект на заседании Комитета не рассматривался, поскольку главным по его доработке определен Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики», — заявили в Комитете по вопросам правоохранительной деятельности.

Добровольное обретение гражданства другой страны не является основанием для автоматической утраты гражданства Украины – Большая Палата Верховного Суда

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, в чем заключается разница между утратой гражданства и лишением гражданства.

В Минфине прокомментировали информацию о том, что Украина не смогла договориться о реструктуризации госдолга и ей может грозить дефолт

Минфин подтвердил, что Украина провела встречу с членами специального комитета, в состав которого входят институциональные инвесторы — владельцы около 30% ВВП-варрантов Украины, на которой представила предложения по реструктуризации ВВП-варрантов, однако пока согласия достичь не удалось.

Конкурс в общие апелляционные суды может состояться по новым правилам – что говорят в ВККС

ВККС хочет провести конкурс в общие апелляции максимально быстро и без пробуксовок со стороны Общественного совета добропорядочности.

Операции с криптоактивами будут облагаться налогом по-новому с 1 января 2026 года — комитет согласовал законопроект

Рынок криптоактивов в Украине больше не будет жить по правилам Дикого Запада — Данило Гетманцев сообщил, что комитет согласовал законопроект об налогообложении операций с криптовалютами.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео