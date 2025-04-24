Жара может вызвать депрессию и шизофрению — ученые бьют тревогу

Повышение температуры на планете усугубляет психические расстройства и несет угрозу ментальному здоровью миллионов.

Фото: spectrumnews1.com

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Ученые установили, что повышение температуры на планете уже сейчас негативно влияет на психическое здоровье — от тревожных состояний до шизофрении. Об этом сообщает Independent.

Новое исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change, указывает, что экстремальная жара ежегодно приводит к тысячам случаев психических и поведенческих нарушений, и это число может значительно вырасти к 2050 году.

Исследование австралийских ученых из Университета Аделаиды показало, что из-за высокой температуры Австралия ежегодно теряет более 8 450 лет здоровой жизни — это 1,8% общего бремени психических расстройств в стране. Больше всего влияние жары ощущают люди в возрасте от 15 до 44 лет.

«Рост температур — от легкого стресса до тяжелых состояний, таких как шизофрения — усложняет жизнь миллионам людей», — отметил автор исследования доктор Пен Би.

В худшем сценарии — при отсутствии сокращения выбросов и адаптации — нагрузка на психическое здоровье, вызванная жарой, может вырасти на 49%, а с учетом роста населения — до 141% к середине века. Однако эффективные меры адаптации — такие как доступ к охлаждению, озеленение, улучшение жилья и системы раннего предупреждения — могут снизить этот показатель до 65%.

В исследовании рассматривается широкий спектр психических расстройств: тревожные и депрессивные состояния, биполярные расстройства, шизофрения, зависимости от алкоголя и наркотиков.

На данный момент наибольшая нагрузка, связанная с жарой, фиксируется в штатах Виктория и Южная Австралия (до 2,9% всех случаев), однако к 2050 году наиболее уязвимой станет Северная Территория, где ожидается, что более 4% психических расстройств будут связаны с жарой.

Ученые подчеркивают: психическое здоровье все еще не учитывается должным образом в национальном климатическом планировании, хотя последствия глобального потепления касаются не только физического, но и эмоционального благополучия.

«Эти результаты еще раз подчеркивают: правительствам необходимо разрабатывать специальные стратегии общественного здравоохранения, включающие психическое здоровье», — отмечает доктор Би.

Среди предлагаемых мер — национальные и местные «тепловые планы действий», которые учитывают психическое здоровье во время волн жары, включая целенаправленную помощь уязвимым группам населения и долгосрочные инвестиции в устойчивость сообществ.

«Политики должны действовать уже сейчас, чтобы защитить психическое здоровье населения в условиях климатического кризиса. Речь идет не только о здоровье — речь идет о будущем сильных и устойчивых сообществ», — подытожил Би.