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Спека може спричинити депресію і шизофренію— вчені б’ють на сполох

19:33, 24 квітня 2025
Підвищення температури на планеті посилює психічні розлади і несе загрозу ментальному здоров’ю мільйонів.
Спека може спричинити депресію і шизофренію— вчені б’ють на сполох
Фото: spectrumnews1.com
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Вчені встановили, що зростання температури на планеті вже зараз негативно впливає на психічне здоров’я — від тривожних станів до шизофренії. Про це повідомляє Independent.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature Climate Change, вказує, що екстремальна спека щороку призводить до тисяч випадків ментальних і поведінкових порушень, і ця кількість може значно зрости до 2050 року.

Дослідження австралійських науковців з Університету Аделаїди показало, що через вплив високих температур Австралія щороку втрачає понад 8 450 здорових років життя — це 1,8% загального тягаря психічних розладів у країні. Найсильніше вплив спеки відчувають люди віком від 15 до 44 років.

«Підвищення температур — від легкого стресу до тяжких станів, як-от шизофренія — ускладнює життя мільйонам людей», — зазначив автор дослідження доктор Пен Бі.

У найгіршому сценарії — за відсутності скорочення викидів і адаптації — тягар ментальних розладів, спричинених спекою, може зрости на 49%, а з урахуванням зростання населення — до 141% до середини століття. Водночас ефективні заходи адаптації — зокрема доступ до охолодження, зелені зони, покращення житла та систем раннього попередження — можуть знизити цей показник до 65%.

У дослідженні йдеться про широкий спектр психічних порушень: тривожні та депресивні розлади, біполярні стани, шизофренію, залежність від алкоголю та наркотиків.

Наразі найбільше навантаження через спеку фіксується у штатах Вікторія та Південна Австралія (до 2,9% усіх випадків), але до 2050 року найбільш вразливою стане Північна Територія, де очікується понад 4% ментального тягаря, пов’язаного зі спекою.

Учені наголошують: психічне здоров’я досі не враховується належним чином у кліматичному плануванні на національному рівні, хоча наслідки глобального потепління стосуються не лише фізичного здоров’я, а й емоційного добробуту.

«Ці результати ще раз підкреслюють: уряди мають розробляти спеціальні стратегії громадського здоров’я, що включають ментальну складову», — зазначає доктор Бі.

Серед запропонованих заходів — національні й локальні «теплові плани дій», які враховуватимуть психічне здоров’я під час хвиль спеки, зокрема цільову підтримку вразливих груп населення та довгострокові інвестиції в стійкість громад.

«Політики мають діяти вже зараз, щоб захистити ментальне здоров’я населення в умовах зміни клімату. Йдеться не лише про охорону здоров’я — йдеться про майбутнє сильних і стійких громад», — підсумував Бі.

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