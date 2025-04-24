Застосування заходів забезпечення позову в господарському процесі — Східний апеляційний господарський суд опублікував аналіз судової практики

Особливу увагу приділено проблемним питанням щодо обґрунтованості посилання на аналогію закону у разі, якщо позивач просить залишити без розгляду подану ним раніше заяву про забезпечення позову.

Фото: Східний апеляційний господарський суд

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Східний апеляційний господарський суд проаналізував судову практику застосування заходів забезпечення позову в господарському процесі у справах, розглянутих судами Східного апеляційного округу протягом 2024 року.

У суді зазначили, що при підготовці матеріалів аналізу використано судову практику господарських судів Донецької, Луганської, Полтавської та Харківської областей, Східного апеляційного господарського суду та Верховного Суду як з процесуальних питань, пов'язаних з рухом заяв про забезпечення позову, так і з розглядом цих заяв по суті.

Окрему увагу приділено актуальним проблемам щодо:

обґрунтованості посилання на аналогію закону у разі, якщо позивач просить залишити без розгляду подану ним раніше заяву про забезпечення позову;

особливостей застосування п.2 ч.1 ст.137 ГПК України, з урахуванням положень Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 312 - у випадках, якщо заявник просить про забезпечення позову шляхом заборони вчинення дій, спрямованих на припинення електропостачання;

порядку скасування заходів забезпечення позову;

застосування судами зустрічного забезпечення тощо.

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