Нараховували «бойові» за будівництво будинку замість проходження служби — судитимуть експосадовців військової частини

Військовослужбовці обов’язки військової служби не виконували та отримували додаткову винагороду.

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Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох колишніх посадовців однієї з військових частин за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, в період з березня 2023 року по серпень 2024 року ексзаступник командира військової частини за допомогою колишнього командира батальйону матеріального забезпечення залучив трьох військовослужбовців до будівництва та обслуговування власного будинку.

При цьому військовослужбовці обов’язки військової служби не виконували та отримували додаткову винагороду – по 100 тис грн виплат щомісячно.

Таким чином державі завдано збитки на суму 2,7 млн грн.

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