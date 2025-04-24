Начисляли «боевые» за строительство дома вместо прохождения службы — будут судить бывших должностных лиц воинской части

Военнослужащие не выполняли обязанности военной службы, но получали дополнительное вознаграждение.

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Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении двух бывших должностных лиц одной из воинских частей по факту злоупотребления служебным положением, что повлекло тяжкие последствия.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, в период с марта 2023 года по август 2024 года бывший заместитель командира воинской части при содействии бывшего командира батальона материального обеспечения привлек трех военнослужащих к строительству и обслуживанию собственного дома.

При этом военнослужащие не выполняли обязанности военной службы, но получали дополнительное вознаграждение — по 100 тыс. грн ежемесячно.

Таким образом, государству был причинен ущерб на сумму 2,7 млн грн.

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