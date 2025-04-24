Что следует знать о подаче обращения в суд — сроки и особенности

В обращении должна быть указана фамилия, имя, отчество, место жительства гражданина, изложена суть поднятого вопроса, замечания, предложения, заявления или жалобы, просьбы или требования.

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В суды систематически поступают обращения от граждан. В основном запросы касаются информации о движении дела, организации работы суда и тому подобное. Это достаточно привычный формат коммуникации судебных учреждений с гражданами, которые обращаются за защитой своих прав и интересов. В то же время важно понимать определённые нюансы такого общения, которое регулируется Законом Украины «Об обращениях граждан», сообщили в Седьмом апелляционном административном суде.

Подача обращения в суд

Граждане имеют право обращаться в суд по вопросам, касающимся нарушения их прав или законных интересов. Формат запроса может быть различным.

Устное обращение: Излагается гражданином на личном приёме или с помощью средств телефонной связи через определённые контактные центры, телефонные «горячие линии» и записывается должностным лицом.

Письменное обращение: Направляется по почте или подаётся непосредственно в суд через канцелярию суда.

Электронное обращение: Подаётся через официальные веб-платформы суда, например, с помощью Электронного суда.

Особенности подачи обращений

В обращении должны быть указаны фамилия, имя, отчество, место жительства гражданина, изложена суть поставленного вопроса, замечания, предложения, заявления или жалобы, просьбы или требования.

Если обращение не соответствует установленным требованиям (например, недостаточно данных или отсутствует подпись), оно может быть возвращено заявителю с соответствующими разъяснениями.

Сроки рассмотрения обращений

Согласно ст. 20 Закона, на обращения граждан должны быть даны ответы или приняты соответствующие решения в пределах установленных сроков:

Общий срок для рассмотрения обращений — не более одного месяца со дня их поступления, а те, которые не требуют дополнительного изучения, — безотлагательно, но не позже пятнадцати дней со дня их получения.

В случаях, когда обращение требует дополнительного рассмотрения, срок может быть продлён до 45 дней, но лицо, обратившееся, должно быть уведомлено о продлении срока.

Обращения, которые не входят в компетенцию суда, в срок не более пяти дней пересылаются по принадлежности в соответствующий орган, о чём уведомляется гражданин, подавший обращение.

Таким образом, граждане, учтя все детали, могут получить необходимую информацию.

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