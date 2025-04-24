Що слід знати про подання звернення до суду — терміни та особливості

До судів систематично надходять звернення від громадян. Здебільшого запити стосуються інформації про рух справи, організації роботи суду тощо. Це досить звичний формат комунікації судових установ із громадянами, які звертаються за захистом своїх прав та інтересів. Водночас важливо розуміти певні нюанси такого спілкування, що врегульоване Законом України «Про звернення громадян», повідомили у Сьомому апеляційному адміністративному суді.
Громадяни мають право звертатися до суду з питань, що стосуються порушення їхніх прав або законних інтересів. Формат запиту може бути різним.
У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
Якщо звернення не відповідає встановленим вимогам (наприклад, недостатньо даних або немає підпису), воно може бути повернуте заявнику з відповідними роз’ясненнями.
Згідно зі ст. 20 Закону, на звернення громадян повинні бути надані відповіді або прийняті відповідні рішення в межах встановлених термінів:
Звернення, які не входять до повноважень суду, у термін не більше п'яти днів пересилаються за належністю до відповідного органу, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.
Таким чином, громадяни, врахувавши усі деталі, можуть отримати необхідну інформацію.
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