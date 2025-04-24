Що слід знати про подання звернення до суду — терміни та особливості

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

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До судів систематично надходять звернення від громадян. Здебільшого запити стосуються інформації про рух справи, організації роботи суду тощо. Це досить звичний формат комунікації судових установ із громадянами, які звертаються за захистом своїх прав та інтересів. Водночас важливо розуміти певні нюанси такого спілкування, що врегульоване Законом України «Про звернення громадян», повідомили у Сьомому апеляційному адміністративному суді.

Подання звернення до суду

Громадяни мають право звертатися до суду з питань, що стосуються порушення їхніх прав або законних інтересів. Формат запиту може бути різним.

Усне звернення: Викладається громадянином на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку через визначені контактні центри, телефонні "гарячі лінії" та записується посадовою особою.

Письмове звернення: Надсилається поштою або подається безпосередньо до суду через канцелярію суду.

Електронне звернення: Подається через офіційні вебплатформи суду, наприклад, за допомогою Електронного суду.

Особливості подання звернень

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Якщо звернення не відповідає встановленим вимогам (наприклад, недостатньо даних або немає підпису), воно може бути повернуте заявнику з відповідними роз’ясненнями.

Терміни для розгляду звернень

Згідно зі ст. 20 Закону, на звернення громадян повинні бути надані відповіді або прийняті відповідні рішення в межах встановлених термінів:

Загальний термін для розгляду звернень – не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.

У випадках, коли звернення потребує додаткового розгляду, термін може бути продовжений до 45 днів, але особа, що звернулася, повинна бути повідомлена про продовження терміну.

Звернення, які не входять до повноважень суду, у термін не більше п'яти днів пересилаються за належністю до відповідного органу, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

Таким чином, громадяни, врахувавши усі деталі, можуть отримати необхідну інформацію.

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