Применение мер обеспечения иска в хозяйственном процессе — Восточный апелляционный хозяйственный суд опубликовал анализ судебной практики

Особое внимание уделено проблемным вопросам обоснованности ссылки на аналогию закона в случае, если истец просит оставить без рассмотрения поданное ранее заявление об обеспечении иска.

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Восточный апелляционный хозяйственный суд проанализировал судебную практику применения мер обеспечения иска в хозяйственном процессе по делам, рассмотренным судами Восточного апелляционного округа в течение 2024 года.

В суде отметили, что при подготовке материалов анализа была использована судебная практика хозяйственных судов Донецкой, Луганской, Полтавской и Харьковской областей, Восточного апелляционного хозяйственного суда и Верховного Суда как по процессуальным вопросам, связанным с движением заявлений об обеспечении иска, так и по существу рассмотрения этих заявлений.

Отдельное внимание уделено актуальным проблемам, касающимся:

обоснованности ссылки на аналогию закона в случае, если истец просит оставить без рассмотрения ранее поданное им заявление об обеспечении иска;

особенностей применения п. 2 ч. 1 ст. 137 Хозяйственного процессуального кодекса Украины с учётом положений Правил розничного рынка электрической энергии, утверждённых Постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 14.03.2018 № 312 — в случаях, если заявитель просит об обеспечении иска путём запрета совершения действий, направленных на прекращение электроснабжения;

порядка отмены мер обеспечения иска;

применения судами встречного обеспечения и других вопросов.

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