У податковій пояснили, що робити після укладення трудового договору

Після оформлення трудового договору з найманим працівником роботодавцю необхідно повідомити ДПС про прийняття такого працівника на роботу.

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Податкова служба у Дніпропетровській області пояснює, що робити після укладення трудового договору.

Зазначається, що легальні трудові відносини – запорука соціальних гарантій для найманого працівника.

Після оформлення трудового договору з найманим працівником роботодавцю необхідно повідомити Державну податкову службу України про прийняття такого працівника на роботу.

Повідомлення подається до початку роботи працівника за формою, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 №413 (зі змінами).

Це здійснює роботодавець, уповноважена ним особа або фізична особа за місцем їхнього обліку як платників єдиного внеску.

Повідомлення можна подати в електронній або паперовій (якщо не більше п’яти працівників) формі.

Надану інформацію вносять до реєстру застрахованих осіб.

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