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На Тернопільщині 28-річний чоловік підірвав гранату і отримав важку травму

16:15, 24 квітня 2025
Чоловік сам підірвав боєприпас у лісосмузі, внаслідок чого отримав осколкові поранення черевної порожнини.
На Тернопільщині 28-річний чоловік підірвав гранату і отримав важку травму
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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На Тернопільщині 28-річний чоловік підірвав гранату і отримав важку травму живота. Про це повідомляє поліція регіону.

Так, до правоохоронців надійшло повідомлення від лікарів про те, що до медичного закладу з осколковим пораненням черевної порожнини доправили жителя одного з сіл Кременецького району.

До лікарні виїхала слідчо-оперативна група. З’ясувалося, що чоловік отримав поранення внаслідок вибуху гранати. Медики прооперували пацієнта.

Поліцейські встановили, що чоловік сам підірвав боєприпас у лісосмузі неподалік від місця проживання. Сусіди чули вибух, а невдовзі побачили травмованого чоловіка. Швидку допомогу викликала його мати.

У ході проведення огляду в будинку фігуранта поліцейські виявили скобу від гранати, яку він зірвав. Правоохоронці з’ясовують, звідки чоловік узяв вибуховий пристрій.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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Національна поліція поліція Тернопіль граната боєприпаси

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