Практика судов
  1. В Украине

В Тернопольской области 28-летний мужчина подорвал гранату и получил тяжелую травму

16:15, 24 апреля 2025
Мужчина сам подорвал боеприпас в лесополосе, в результате чего получил осколочные ранения брюшной полости.
В Тернопольской области 28-летний мужчина подорвал гранату и получил тяжелую травму
Иллюстративное фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Тернопольской области 28-летний мужчина подорвал гранату и получил тяжелую травму живота. Об этом сообщает полиция региона.

Так, в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в больницу с осколочным ранением брюшной полости доставили жителя одного из сел Кременецкого района.

На место выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что мужчина получил травму в результате взрыва гранаты. Медики прооперировали пострадавшего.

Полицейские установили, что он сам подорвал боеприпас в лесополосе неподалеку от дома. Соседи услышали взрыв, а вскоре увидели раненого мужчину. Скорую помощь вызвала его мать.

В ходе осмотра дома фигуранта правоохранители обнаружили чеку от гранаты, которую он сорвал. Сейчас устанавливается, откуда у мужчины взялось взрывное устройство.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция полиция Тернополь граната боеприпасы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Добровольное обретение гражданства другой страны не является основанием для автоматической утраты гражданства Украины – Большая Палата Верховного Суда

Большая Палата Верховного Суда разъяснила, в чем заключается разница между утратой гражданства и лишением гражданства.

В Минфине прокомментировали информацию о том, что Украина не смогла договориться о реструктуризации госдолга и ей может грозить дефолт

Минфин подтвердил, что Украина провела встречу с членами специального комитета, в состав которого входят институциональные инвесторы — владельцы около 30% ВВП-варрантов Украины, на которой представила предложения по реструктуризации ВВП-варрантов, однако пока согласия достичь не удалось.

Конкурс в общие апелляционные суды может состояться по новым правилам – что говорят в ВККС

ВККС хочет провести конкурс в общие апелляции максимально быстро и без пробуксовок со стороны Общественного совета добропорядочности.

Операции с криптоактивами будут облагаться налогом по-новому с 1 января 2026 года — комитет согласовал законопроект

Рынок криптоактивов в Украине больше не будет жить по правилам Дикого Запада — Данило Гетманцев сообщил, что комитет согласовал законопроект об налогообложении операций с криптовалютами.

ЕСПЧ вынес решение в пользу экс-директора НАБУ Артема Сытника по делу о его внесении в реестр коррупционеров

Европейский суд по правам человека указал, что внесение Артема Сытника в публичный реестр коррупционеров бросает тень на его репутацию.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео