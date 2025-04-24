Мужчина сам подорвал боеприпас в лесополосе, в результате чего получил осколочные ранения брюшной полости.

Иллюстративное фото из открытых источников

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В Тернопольской области 28-летний мужчина подорвал гранату и получил тяжелую травму живота. Об этом сообщает полиция региона.

Так, в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в больницу с осколочным ранением брюшной полости доставили жителя одного из сел Кременецкого района.

На место выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что мужчина получил травму в результате взрыва гранаты. Медики прооперировали пострадавшего.

Полицейские установили, что он сам подорвал боеприпас в лесополосе неподалеку от дома. Соседи услышали взрыв, а вскоре увидели раненого мужчину. Скорую помощь вызвала его мать.

В ходе осмотра дома фигуранта правоохранители обнаружили чеку от гранаты, которую он сорвал. Сейчас устанавливается, откуда у мужчины взялось взрывное устройство.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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