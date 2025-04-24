Верховный Суд высказался о невозможности отчуждения из государственной в коммунальную или частную собственность земли, на которой расположен памятник археологии местного значения

Спорный земельный участок в 1977 году был включен в список памятников археологии местного значения – поселение трипольской культуры.

Источник фото: Днепровская археологическая экспедиция

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Земельный участок, на котором находится памятник археологии местного значения, относится к категории земель историко-культурного назначения, на которые распространяется установленный законодательством запрет на их отчуждение из государственной в коммунальную или частную собственность. Правовой режим такого земельного участка не может отличаться от правового режима самого памятника археологии и находиться в частной или коммунальной собственности.

Отчуждение из государственной собственности земельного участка, на котором расположены памятники археологии, фактически делает невозможным осуществление государством права пользования и распоряжения этими памятниками археологии в связи с неразрывностью памятника археологии от земельного участка, на котором он расположен.

Об этом говорится в постановлении Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда от 5 марта 2025 года по делу № 902/546/24.

Обстоятельства дела

КХС ВС рассмотрел кассационную жалобу ООО в деле по иску прокурора в интересах государства в лице областной военной государственной администрации к поселковому совету и заявителю о ликвидации препятствий в пользовании земельным участком, признании недействительным договора, отмене регистрационных действий и возврате земельного участка.

Исковые требования прокурора основывались на том, что оформление права коммунальной собственности на земельный участок историко-культурного назначения за поселковым советом и предоставление его в аренду ООО противоречит требованиям законодательства в сфере охраны культурного наследия, в частности положениям Закона «Об охране культурного наследия» и Земельного кодекса.

Спорный земельный участок в 1977 году был включен в список памятников археологии местного значения – поселение трипольской культуры IV–III тыс. до н. э.

В 2004 году был заключен охранный договор об использовании памятника исключительно для экскурсионно-туристических целей, а в 2013 году участок зарегистрирован в Государственном земельном кадастре как земельный участок историко-культурного назначения, что подтверждается данными поземельной книги.

В 2013 году между сельсоветом и ООО был заключен договор на обработку, сохранение и аренду указанного земельного участка, право аренды на который зарегистрировано в 2023 году.

Предметом рассмотрения в деле были вопросы правомерности приобретения поселковым советом спорного земельного участка в собственность и передачи его в аренду ООО, поскольку на спорном участке находится памятник археологии местного значения, в связи с чем он относится к категории земель историко-культурного назначения, которые могут находиться исключительно в государственной собственности.

Хозяйственный суд решением, оставленным без изменений постановлением апелляционного хозяйственного суда, удовлетворил иск. Суды, удовлетворяя исковые требования, исходили из того, что на спорном земельном участке находится памятник археологии местного значения, в связи с чем он относится к категории земель историко-культурного назначения.

Позиция Верховного Суда

Согласно ч. 1 ст. 53 Земельного кодекса, к землям историко-культурного назначения относятся земли, на которых расположены памятники культурного наследия, их комплексы (ансамбли), историко-культурные заповедники, историко-культурные заповедные территории, охраняемые археологические территории, музеи под открытым небом, мемориальные музеи-усадьбы. В пункте 3 раздела X «Заключительные положения» Закона «Об охране культурного наследия» указано, что объекты, включенные в списки (перечни) памятников истории и культуры в соответствии с Законом Украинской ССР «Об охране и использовании памятников истории и культуры», признаются памятниками в соответствии с этим Законом.

КХС ВС отметил, что, согласно установленным обстоятельствам дела, суды первой и апелляционной инстанций, удовлетворяя исковые требования, исходили из доказанности факта расположения на спорном земельном участке памятника археологии местного значения, что свидетельствует о его принадлежности к категории земель историко-культурного назначения, на которые распространяется установленный законодательством запрет на их отчуждение из государственной в коммунальную или частную собственность. Согласно ст. 53, 54 Земельного кодекса и ст. 34 Закона «Об охране культурного наследия», такие земли могут находиться исключительно в государственной собственности.

КХС ВС указал, что, согласно практике Большой Палаты ВС, отчуждение или передача таких земель в частную или коммунальную собственность противоречит закону, поскольку памятники археологии неотделимы от соответствующих земельных участков. Согласно ст. 54-1 Земельного кодекса, на такие земельные участки накладываются специальные ограничения, запрещающие любую деятельность, которая может нанести вред объекту культурного наследия.

Сведения об этих ограничениях подлежат внесению в Государственный земельный кадастр. При этом, согласно ч. 6 ст. 17 Закона «Об охране культурного наследия», все памятники археологии являются исключительно государственной собственностью. Земли, на которых они расположены, подлежат изъятию или выкупу в государственную собственность.

Учитывая это, КХС ВС отметил, что земельный участок, на котором расположен памятник археологии – поселение трипольской культуры IV–III тыс. до н. э., относится к землям историко-культурного назначения, которые могут находиться исключительно в государственной собственности. КХС ВС пришел к выводу, что земельный участок, на котором находится памятник археологии, не может иметь правовой режим, отличный от самого памятника, что делает невозможной его передачу в частную собственность. Нахождение таких земель во владении юридических или физических лиц является незаконным. По итогам рассмотрения кассационная жалоба была оставлена без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций – без изменений.

Автор: Наталя Мамченко

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