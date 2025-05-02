Укрзалізниця отримала перші плацкартні вагони нової моделі — як вони виглядають, фото

Отримані 6 нових вагонів поповнять склад поїзда Львів – Харків, Краматорськ.

Фото: УЗ

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Укрзалізниця повідомила, що поповнила свій рухомий склад 6 новими плацкартними вагонами на 58 місць кожен.

Вагони, які були побудовані Крюківським вагонобудівним заводом, стали черговою партією з числа 66 замовлених у 2023 році в межах державної програми оновлення рухомого складу.

У компанії підкреслили, що це «перша в історії незалежної України закупівля саме плацкартних вагонів».

Отримані 6 нових вагонів поповнять склад двогрупного поїзда 22/21-104/103 Львів – Харків, Краматорськ.

У компанії зазначили, що нові вагони поєднують звичну конфігурацію місць із низкою нововведень для комфорту та безпеки пасажира. Так, полички отримали м'які бокові спинки, конструкція східців стала зручнішою для підйому на верхню полицю, а міні-перегородки забезпечують дещо більшу приватність порівняно зі старими модифікаціями плацкартів.

Під нижніми полицями тепер відведено місце для зберігання негабаритної ручної поклажі на кшталт військових рюкзаків або туристичних валіз. Згладжується різниця між нижньою та верхньою полицями за рахунок наявності зверху розкладних індивідуальних столиків та відведеного місця для сидіння.

Інтер'єр вагонів став помітно світлішим за рахунок нової обивки, а також покращеного керованого освітлення салону.

«Конструктори приділили увагу навігації для людей з порушеннями зору: контрастне маркування виділяє ручки, поручні та інші елементи взаємодії у вагоні, навігація шрифтом Брайля розташована на рекомендованій власне людьми з порушеннями зору висоті, а нумерація місць додатково продубльована об'ємним друком. Це зроблено спеціально для тих пасажирів, хто втратив зір відносно нещодавно та ще не мав змоги вивчити шрифт Брайля», - підкреслили в УЗ.

Крім того в нових вагонах біля кожного місця є розетки з USB та Type-С, а також 3-режимні індивідуальні світильники. Стандартом як у нових, так і в капітально-відновлених вагонах вже стали кондиціонери, вакуумні туалети та сповивальні столики.

Фото: УЗ

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